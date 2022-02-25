菅田將暉變爆炸頭天才！《勿說是推理》金句直戳人性軟肋

▲日劇《勿說是推理》改編自田村由美的同名暢銷漫畫。（圖／《勿說是推理》劇照，下同）

文／女子學

2022年初於 friDay 影音獨家上線的日劇《勿說是推理》，改編自田村由美的同名暢銷漫畫，講述頂著爆炸頭、有著獨特價值觀，具有敏銳觀察力與驚人記憶力的天才大學生──久能整，卻總是因其倒楣的運氣，一次又一次地捲入刑事案件。原作漫畫在日劇化前，便有累積超過九百萬本的銷售量；在上週的漫畫銷量榜中，甚至來到全日本第五的好成績，僅遜色於《鬼滅之刃》、《咒術回戰》等動畫大作。

由「日本第二年輕影帝」菅田將暉演出倒楣的主角久能整，年屆 28 歲的他，憑著適合各種角色的五官外型，搭配能妥善駕馭各色人物的演技，出演不善交際的碎嘴大學生也完全不違和。女主角風呂光聖子的部分，則由童星出身的伊藤沙莉擔綱演出，演出遭到警局同事歧視、對自我能力缺乏自信的徬徨女警，因為收到久能整的鼓勵，才再次找回選擇警職的初衷。

格格不入，有時才能凸顯個人存在的價值。

《勿說是推理》以類似單元劇的形式，以 1 至 2 集的節奏，講述久能整捲入案件，並藉由其優異的推理能力協助警方破案；然而，這部日劇不同於坊間其他推理劇集的地方，在於久能整這個角色具備的獨特價值觀，總是能以意想不到的角度切入他人疑惑的核心，藉由中肯無比的建議來點醒陷入迷茫的人們，使他不只是警方的破案助手，更扮演「人生導師」的角色。

本作女主角風呂光聖子，因其生為女性的關係，使其在男女比失衡的大鄰警察署中，只能被使喚去處理行政雜務，既得不到尊重，也無法在犯罪偵察上有表現的機會。對於工作心灰意冷的聖子，卻反倒得到久能整的敬重，並指出因為警界常有檯面下不正當的利益結構，故需要較不易同流合汙的女性，負責監視這些受到權力給荼毒的大叔。不因自己的格格不入而感到自卑，突兀的存在也只是不甘平庸的表現，也正是凸顯自我價值的關鍵。

有多少人，就有多少真相。

《勿說是推理》於今年年初首集開播，在日便繳出 13.6% 的絕佳收視表現，主打反傳統套路的推理情節，以及天馬行空、創意十足的特別案件，絕對一改觀眾對於推理劇的刻板印象。有趣的是，劇中直接對江戶川柯南的名言「真相只有一個」作出挑戰與質疑，並特別強調客觀事實才會只有一個，但真相將隨著每人角度的不同，而有不同的解釋，故真相存在著許多種樣貌。

比起一般的推理劇集，《勿說是推理》更針對細膩的人間百態有所刻劃，常常在一集之中道出許多直擊人心的哲理名言；隨著久能整為人們解惑與和解的過程中，我們得以看見他人脆弱或鄙陋的一面，也能在這些警世道理中，與劇迷數十年的生活經驗產生強烈共鳴。縱使部分說理情節常陷入日系說教的窠臼，但對於喜好日劇敘事節奏的觀眾，《勿說是推理》絕對能夠成為自己在勞碌生活中的救贖。

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