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包・開箱／賈靜雯靠YSL法棍包自帶氣場　沒Logo卻是內行人士必收款

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記者王則絲／台北報導

女星賈靜雯日前於穿搭中拎上了一款焦糖色的SAINT LAURENT手袋，經典外型高級感盡顯，就連陳庭妮也愛不釋手。今天《ET FASHION》要來帶大家開箱近賞的就是這款多年不敗的「MANHATTAN曼哈頓法棍包」，不要看它看似低調的外型，連個明顯的Logo都沒有，見到手袋本人，你也會一眼愛上。

▲YSL法棍包。（圖／翻攝自iG）

▲YSL法棍包。（圖／翻攝自iG）

▲賈靜雯、陳庭妮都拎上YSL曼哈頓法棍包。（圖／翻攝自IG）

提到SAINT LAURENT的手袋，許多人腦中浮現的會是YSL招牌的直式 Cassandra Logo包款，不過這款「MANHATTAN」其實才是內行時尚迷眼中的必收藏款式。

▲YSL法棍包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲本次開箱「MAHATTAN曼哈頓法棍包」。（圖／記者王則絲攝）

本次開箱首先要來看到的是今年新推出的焦糖色曼哈頓法棍包，有別於醒目的Logo，法棍包的SAINT LAURENT標誌隱密的以鐫刻方式藏在扣環上，不需要多餘的裝飾便能帶出高級感，猶如賈靜雯的示範一樣，背上氣場立刻就提升了。

此款法棍包採用BOX頂級小牛皮製作，內斂的光澤感十分細緻，手感更是滑順，包蓋兩側固定拉帶以磁吸方式開包，可向兩側拉開或束緊，內部空間則呼應方正硬挺的包型，彈性不大，但小型款式便已足夠裝入手機、錢夾，且內側附有暗袋。

▲YSL法棍包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲YSL法棍包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲小型曼哈頓法棍包及其內部空間。（圖／記者王則絲攝）

另外，本次加碼開箱另一款一般的中型尺寸，以絕美的墨綠色做示範，可以看到內部空間放大了許多，也很適合作為上班族的工事包，兩種尺寸的大小差異則如圖中所示。

▲YSL法棍包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲YSL法棍包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲一般中型款式法棍包。（圖／記者王則絲攝）

▲YSL法棍包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲一般中型尺寸與小型的大小差異比較。（圖／記者王則絲攝）

▲YSL法棍包。（圖／翻攝自iG）

▲MAHATTAN焦糖褐色小型肩背包，NT＄77,900、墨綠色頂級小牛皮肩背包，NT＄86,300。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, SAINT LAURENT, YSL, 賈靜雯, 陳庭妮, 曼哈頓法棍包, 法棍包, MANHATTAN

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