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換季免花錢！肌膚「疑難雜症」，原來減少保養品項就能解決

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▲▼換季保養。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫不穩、濕度多變的春天，總是讓人又愛又恨。因溫度劇烈變化，使肌膚屏障變弱，敏感問題一一浮現。這時不少人可能正要添購換季保養，品牌綠藤生機提出「換季膚況覺察表」，提倡你的保養品或許不需換季，「這樣做」讓你精省荷包。


換季時，你的肌膚有哪些狀況呢？以下列出肌膚3種換季反應，看看你是哪一種。

#肌膚沒什麼大問題

冒痘乾燥油水失衡、泛紅敏感發癢刺痛，這些狀況通通沒有，肌膚狀況穩定，若是這樣的話，恭喜你！目前的保養步驟和產品都很適合你，不用特別更換保養品。

#感到皮膚乾燥或出油的變化

以上狀況常常是因為氣溫變化影響肌膚出油量造成的，這時候先別急著換保養品，建議發現出油增加的時候，先試試減少一點乳液、乳霜、精華油的用量，而乾燥脫屑、暗沉粗糙的朋友，試試增加一點精華油的用量，幫助肌膚鎖住水分。

#突發的刺痛泛紅、敏感發癢

當發生這些敏感狀況時，請務必好好檢視一下你慣用的保養品成分與步驟。是否成分太複雜？建議選擇成分更單純、更簡化的產品，減少肌膚負擔。肌膚不穩定時，這時不需額外增加步驟，而是應以「減法」作為對策，成分越單純，對肌膚的負擔相對也越輕。

▲▼換季肌膚「疑難雜症」，減少保養品項就能解決 。（圖／Unsplash）

綠藤生機提出，有時候肌膚想要的，並沒有你想的那麼多，這時只需做好溫和清潔，並做好肌膚油水平衡，簡略多餘的步驟，也許你會發現肌膚會像是鬆了一口氣的跟你說謝謝。若肌膚較為嚴重的發炎過敏，建議務必尋求專業皮膚科醫師諮詢。

關鍵字：

換季, 保養, 肌膚

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