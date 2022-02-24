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孫芸芸28萬香奈兒大衣慘撞潘瑋柏！　靠美腿與精心搭配完勝

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▲▼ 孫芸芸,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，283,100元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

微風少奶奶孫芸芸今於IG分享天冷的穿搭美照，只見她穿香奈兒（CHANEL）要價283,100元的2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，內搭黑衣與熱褲，露出招牌的修長美腿吸睛，寫下「好冷但我穿短褲」，未料po文沒多久，潘瑋柏以一篇「我也很冷但我穿長褲」呼應她，原來兩人撞同一件香奈兒外套了！

▲▼ 孫芸芸,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿香奈兒長外套搭短褲露出修長美腿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

潘瑋柏幽默po文，立刻引來孫芸芸母女檔回應，孫芸芸讚潘瑋柏也很適合此件香奈兒長外套，潘瑋柏回她：「當然你穿比較好看！」孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）建議可試試短袖，他自招：「胳膊粗上不去，畢竟女裝。」廖曉喬也來湊熱鬧，表示想看他和嫂嫂一樣穿短褲。

▲▼ 孫芸芸,潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏見孫芸芸po香奈兒穿搭，立刻po出撞衫照。（圖／翻攝willpan23 IG）

孫芸芸與潘瑋柏撞衫其實高下立現，因為孫芸芸穿搭細節多，精心搭配同樣海軍綠的毛帽、Gentle Monster墨鏡，腳踩巴黎品牌Arizona Love帥氣短靴，加上一雙纖細玉腿，時尚氣勢強壓只搭名錶的潘瑋柏。

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關鍵字：

孫芸芸, 潘瑋柏, CHANEL, 香奈兒

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