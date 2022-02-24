台南三井23間「開幕最優惠懶人包」　買一送一、現折通通有

▲台南三井Outlet在2／25正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台南三井Outlet經過8天試營運，吸引了14至15萬人先去體驗過後，終於在2／25正式開幕啦！為了歡慶開幕，各品牌也祭出試營運期間沒有的優惠活動準備催客，三井官方也祭出滿額抽獎、滿額禮與來店禮，更搭配不同信用卡提供刷卡金回饋，趁開幕後的首個週末快去嚐鮮搶便宜吧！

台南三井Outlet從2／25至3／24期間推出開幕優惠，消費者刷特定銀行信用卡包括永豐、台新、國泰世華、台北富邦、美國運通、遠東商銀與星辰銀行，滿額便會有100元至4,000元不等的回饋；2月底前當日消費累積滿萬元，可獲膳魔師獨家紀念杯；於特定會員APP店鋪單筆消費滿3,000元，可獲內含儲值金100元的開幕紀念一卡通。

而開幕優惠期間消費單筆滿2,000元，即可參加抽獎，獎項包括台北三井花園飯店住宿券、澎湖花火節行程，價值11,820元至32,400元。

台南首登場店家優惠包括.st ドットエスティ下載品牌APP完成會員登錄送限量購物袋。URBAN RESERCH滿3,000元現抵300元；滿3,888元送托特包（限量200個）。UNITED ARROWS滿2,000元現抵200元，結帳2件再9折。Plain-me則推出任2件整單再9折，滿3,600元送金馬獎聯名托特包。餐飲則有合點壽司開次首5日消費滿888元並於Google評論，送開春刮刮卡。Suage北海道湯咖哩2／27前特定口味買一送一（限量30名）。三河開幕期間享9折優惠。

其他亮點熱門品牌優惠則有ALL SAINT優惠兩件再9折、4件再8折；A&F單件享7折、2件6折、3件5折；agnes b.滿3件再享8折，開幕當天單筆滿6,000元贈限量品牌不銹鋼杯；AIGLE消費滿3件9折、5件85折；CITIZEN三眼賽車計時腕錶原價8,990元，特價2,999元，限量50只；EIDER GTX 3L防水外套原價15,900元，特價4,990元，限量20組。

NIKE 2月底前單筆滿2,500元現抵400元、滿4,000元現抵1,000元；山頂鳥秋冬服飾單筆滿3,000元現抵600元；黛安芬成套銷售內衣全館買一送一；Lee牛仔褲買一送一，消費滿6,000元現抵600元。

點點心3／1前來店出示按讚臉書，送豬仔流沙包，每日限量30份；京都勝牛3／6前限定組合餐原價1,120元，特價999元；金子半之助滿999元送鳳尾蝦，每日限量30份；林聰明沙鍋魚頭來店消費2份套餐送檜樂魚鑰匙圈；御前上茶2／27前雙色霜淇淋買一送一，每日限量50份；萬波島嶼紅茶原茶系列，3／3前買一送一。