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「9個跡象」代表你該排毒！營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」

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▲▼營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲試試一日蔬果排毒餐，幫助腸胃大掃除。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近身體卡卡，覺得頭昏嗎？營養師朱瑞君在臉書分享，以下症狀，像是容易焦慮、皮膚差、便秘、體味變重、關節疼痛、情緒波動大、想吃甜食、腹脹、頭昏腦脹，代表你需要排毒了，是時候該為身體淨化一下，同時列出一日蔬果排毒餐菜單，一起來看看！

▲▼營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

營養師朱瑞君分享，若有以上症狀，建議攝取大量的蔬菜水果，內含維生素、礦物質、植化素等微量營養素，活化體內解毒酵素功能，排除自由基。大量膳食纖維也能將腸道做清理，減少毒素停留於身體。

▲▼營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

她建議攝取蔬菜每天至少十種，例如蕈菇類、高麗菜、青花椰、胡蘿蔔、黑木耳、牛番茄、海藻等，水果至少三種類，奇異果、蘋果、鳳梨、葡萄柚等，早晨起床可空腹喝溫檸檬水。

除此之外，水分攝取一定要充足，需喝足體重X40c.c.為原則，同時必須避開可能的過敏原，像是乳製品，麩質小麥製品：麵包、麵條、饅頭等。含咖啡因食物、禁吃加工食品、罐裝食品或果汁飲料、油膩的食物、精緻糖、果糖、蜂蜜等。

▲▼營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

她也列出一日蔬果排毒餐菜單如下

早餐前：溫檸檬水

早餐：番茄蔬菜 + 生菜沙拉 + 水果一份

中餐：咖哩炒胡蘿蔔、花椰 + 蔥花黑木耳 + 牛蒡藥膳湯 + 水果

晚餐：三杯杏鮑菇+泰式涼拌青木瓜+五行蔬菜湯

餐間可準備一些生菜條，像是胡蘿蔔、芹菜、豆薯、小黃瓜、彩椒，或一些水果、點心。

▲▼營養師曝一日排毒餐菜單。（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

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關鍵字：

營養師, 朱瑞君, 排毒菜單

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