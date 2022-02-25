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皮膚科醫師曝8種「痘痘最怕的水果」　草莓抗發炎還能美白保濕

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▲▼ 皮膚科醫師曝痘痘最怕的8種水果 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲皮膚科醫師分享有些水果能幫助改善痘痘肌，養出好膚質。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@sooyaaa__

粉刺、痘痘是許多女生最困擾的肌膚問題之一，不僅影響美觀，還可能留下痘疤痘印，尤其痘痘肌更是一年四季長不停！想對惱人痘痘粉刺，除了做好外在的清潔保養，知名皮膚科醫師廖苑利也推薦容易長痘的人多吃8種「痘痘最怕的水果」，由內幫助抗炎、清痘，讓你越吃痘痘越少。

＃葡萄

含有豐富的葡萄多酚、鈣、鐵、胡蘿蔔素等營養素，可抗氧化、幫助皮膚延緩衰老，保持皮膚光滑，還富含多種維生素，很適合痘痘肌多吃。

▲▼ 皮膚科醫師曝痘痘最怕的8種水果 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蘋果

蘋果含有維生素E，能幫助抑制皮膚中的黑色素沈澱，且含有豐富的果膠，能幫助疏通毛孔，達到減少痘痘產生的作用。

＃櫻桃

含有豐富的鐵元素，能補氣益血滋養，幫助恢復肌膚彈性，還有豐富的維生素C能嫩白肌膚，抵禦黑色素形成、預防痘痘。

▲▼ 皮膚科醫師曝痘痘最怕的8種水果 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃柳橙

含有豐富的維生素，是「去痘水果」代表之一，多吃不僅可幫助預防痘痘，還能增加身體抵抗力，減少痘痘產生的同時，也能減輕痘印的發生。

＃番茄

含有豐富的蕃茄紅素，能調節肌膚油脂分泌，能起到去痘、抗氧化的作用。

▲▼ 皮膚科醫師曝痘痘最怕的8種水果 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃香蕉

香蕉富含維生素A、維生素B3、膳食纖維、鈣、磷、鐵等，能清熱止渴、潤腸通便，還能幫助避免肌膚油脂分泌過多，進而減少痘痘。

＃梨子

梨子有清熱鎮涼、潤腸通便的作用，長痘痘期間可多吃點梨子，幫助去火清痘。

▲▼ 皮膚科醫師曝痘痘最怕的8種水果 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃草莓

草莓含有多種營養物質，如蛋白質、醣類、果膠等，還有豐富的纖維素，有利於消化，能潤腸通便，減緩因便秘所致的痘痘，且富含維生素A、C、E及鐵，能抗氧化、抗發炎，還能美白保濕，對肌膚很好。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 飲食, 食物, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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