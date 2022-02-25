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開箱／影迷必敗「蝙蝠俠周邊」全搜羅　聯名口罩簡直帥爆！

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記者王則絲／綜合報導

由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》電影即將在3月4日上映，看準了龐大DC粉絲們的熱情，眾多品牌廠商都相繼帶來《蝙蝠俠》主題周邊，包括讓收藏家們心動的各式公仔、玩具、樂高⋯⋯，還有聯名服裝以及超帥的「蝙蝠俠口罩」！

即日起在PChome上購買蝙蝠俠周邊就有機會能得到免費電影票，另外，台北三創特別設立了主題快閃店，現場不只有更多商品，3月1日起還會有一比一的羅伯版蝙蝠俠雕像可以拍照打卡。以下一起來看看有哪些吸睛的蝙蝠俠周邊。

＃FUNKO公仔、野獸國公仔

從許多男生們最有興趣的玩具開始，FUNKO二頭身公仔原本就有推出數款蝙蝠俠造型，值得一提的是，10吋的大型款式讓頭上的皮革頭套更顯精緻；野獸國的人偶則是走寫實路線，以《黑暗騎士》裡的蝙蝠俠為主，喜歡帥氣戰衣細節的人不防趁這次入手收藏。

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲蝙蝠俠周邊。（圖／品牌提供）

▲蝙蝠俠系列公仔、玩具、模型。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

＃CACO蝙蝠俠聯名服裝

CACO將於3月1日推出蝙蝠俠系列，運用電影版的蝙蝠俠LOGO元素，設計出多款男版T恤，寬鬆版型女生穿起來也很好看。

▲蝙蝠俠周邊。（圖／品牌提供）

▲蝙蝠俠周邊。（圖／品牌提供）

▲CACO推出與蝙蝠俠聯名服裝系列。（圖／品牌提供）

＃中衛蝙蝠俠聯名口罩、HOLIC蝙蝠俠聯名口罩

中衛口罩為因應電影主題，利用黑紅、黑綠、灰綠搭配蝙蝠俠電影LOGO或台詞英文字母的設計來呈現，連外盒都特別精緻；專門推出聯名口罩的HOLIC這次也沒錯過，推出兩款蝙蝠俠主題口罩，走的是滿版的漫畫風、可愛路線，很適合情侶或好友們一起戴。

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲蝙蝠俠主題的聯名口罩。（圖／記者王則絲攝）

＃LEGO

如果你同時是蝙蝠俠迷與樂高迷，那麼這款細節超多的蝙蝠俠總部樂高組肯定讓你心動到不行，此盒組內有 6 隻出自蝙蝠俠電影的人偶：蝙蝠俠、瑟琳娜．凱爾™（Selina Kyle™）、謎天大聖、The Drifter、阿福和和戈登局長。

▲蝙蝠俠周邊。（圖／品牌提供）

▲蝙蝠俠總部樂高。（圖／品牌提供）

＃Halls薄荷糖

能清新口氣又能提神的薄荷糖，是許多人隨身必備的小物，三個口味搭配三種包裝，每一款呈現蝙蝠俠不同角度的帥氣模樣。

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲HALLS薄荷糖蝙蝠俠包裝。（圖／記者王則絲攝）

＃三創十二立方快閃店

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲於三創十二立方開設之蝙蝠俠期間快閃店，期間至3月22日。（圖／記者王則絲攝）

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲ＤＣ蝙蝠俠主題快閃店、禮盒開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲現場可以看到更多蝙蝠俠電影中齊全角色的周邊、公仔。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

蝙蝠俠, 蝙蝠俠周邊, 快閃店, 公仔, 口罩, 聯名

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