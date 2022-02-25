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告別月光族！5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢

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▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

▲存錢應該從改變日常花費習慣開始。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

明明沒花什麼錢，但月底戶頭總是見底，總是存不到什麼錢！其實大錢都是靠小錢慢慢累積，像是隨手記賬、訂定存款目標，甚至強迫自己儲蓄都是方法，現在開始下定決心，養成存錢好習慣，讓你離財富自由更進一步。

#把存錢當成興趣

一般人都把花錢當成興趣，想要存到錢就必須反其道而行，在存錢中找到樂趣，會更想賺到錢，把生活中的煩惱和壓力都當作省錢的動力，沒有錢就萬萬不能，記住這句話就對了。

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

#不要借錢消費

借錢不只是和他人借錢，就連刷卡算在內，刷卡會讓你消費於無形，不小心就花費太多錢，建議外出消費別帶卡，用身上的現金，購買東西時，心裡會更有數。

#不要忽略小錢

很多錢都從指縫中溜走，小至飲料、計程車，大致和朋友聚餐、互增禮物，看起來都是小錢，但累積起來金額可不小，生活中許多消費都是小金額累積而成，而這些錢乘以365天，數字則相當可觀。

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

#存錢及早開始

你不理財，財不理你，存錢越早開始越好，即便一開始金額並不多，但是日積月累下來，你能比同齡朋友更從容的面對生活。

#每天記帳

記帳對於理財很管用，能清楚看出你的金錢到底花在哪裡，讓你能找到方式來有計畫省錢，好好賺錢、聰明花錢，當然更要努力存錢。

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關鍵字：

存錢, 技巧, 方法

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