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5款「神級妝前乳」Hold住底妝、補水保濕都靠它

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記者李薇／台北報導

妝前乳可以幫助肌膚做到保濕打底，同時進行潤色提亮效果，可以說是妝前必要步驟，以下就網羅5款厲害的妝前乳，只要用得好，粉底液就能少，甚至可以加強底妝的持妝效果，絕對要入手下來。

1.嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳，30ml、售價5700元

▲嬌蘭,肌膚之鑰,PONY EFFECT,ZA,A.M Fairyland,妝前乳,保養,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

蘊含蘭花根萃高濃縮分子科技，白色的妝前乳推開之後相當細緻透亮，微微的珠光可以提亮膚色，打造出具有光澤感的細緻膚況，對於乾燥肌膚特別適用，同時滋養潤澤，還擁有美白的效果，長時間帶妝也能保養肌膚。

2.肌膚之鑰 柔光鑽白妝前霜，30mL、售價2100元

▲嬌蘭,肌膚之鑰,PONY EFFECT,ZA,A.M Fairyland,妝前乳,保養,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

維持肌膚水潤感，提升後續妝效與光采，為肌膚蒙上一層柔和光面紗，瞬間減少瑕疵與暗沉，抵禦日常紫外線，預防雀斑和色斑，還原淨透、無瑕純粹膚質，裡面同時含有光采智能複合物，是珠寶級養膚成份，從肌底解決暗沉、膚色不均等根本問題。

3.PONY EFFECT 水透亮光圈妝前乳，40g、售價690元

▲嬌蘭,肌膚之鑰,PONY EFFECT,ZA,A.M Fairyland,妝前乳,保養,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

韓系No.1妝前乳權威PONY EFFECT的水透光妝前防護乳為品牌年銷售破十萬支的暢銷經典，這次推出全新水透亮光圈妝前乳，粉色的基底可以打造出紅潤好氣色，同時修飾出白皙透亮的好膚況，水潤的質地幫助肌膚保濕滋潤。

4.A.M Fairyland 妝前保濕水肌乳，80ml、售價1135元

▲嬌蘭,肌膚之鑰,PONY EFFECT,ZA,A.M Fairyland,妝前乳,保養,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

A.M Fairyland妝前保濕水肌乳，讓底妝率先注入滿滿仙女光，維持肌膚光澤質感，延長底妝生命，降低後續底妝反灰與暗沉感，一瓶妝前乳就能開啟底照明第一步，塑造正宗仙女棒底妝妝效。不論是倦怠肌、暗沉肌、臘黃肌、沙漠大乾肌都可以一抹搞定。

5.Za 油光Bye²清透隔離乳，25ml、售價330元

▲嬌蘭,肌膚之鑰,PONY EFFECT,ZA,A.M Fairyland,妝前乳,保養,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

開架熱銷、號稱「擦的吸油面紙」的油光Bye²清透隔離乳，去年8月全新進化再升級，控油力、持妝力全面提升，每逢夏天肌膚就會油光滿面、擔心底妝土石流的女孩，絕對不能錯過這款控油單品，包準底妝一整天不斷電。

關鍵字：

嬌蘭, 肌膚之鑰, PONY EFFECT, ZA, A.M Fairyland, 妝前乳, 保養, 底妝, 彩妝

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