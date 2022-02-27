四季都不能缺少的「保濕聖品」　每40秒賣出一瓶、金裕貞最愛的是它

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

保濕精華可以說是一年四季都少不了的單品，因為肌膚隨時都需要保濕補水，才能維持在最好的狀態，以下特蒐5款最近新出的保濕精華，不但可以帶給肌膚滿滿的活力，還可以帶來細緻光澤，增加後續底妝服貼度。

1.KORRES 希臘優格舒緩精華液，30ml、售價1,590元

高濃縮的希臘優格舒緩精華液，能夠快速滲透肌膚底層，層層釋放希臘優格的好菌，由內而外修護受損肌，建立穩定的肌膚防禦屏障，同時給予48小時補水的續航力，更重要的是回穩肌膚狀態，增強肌膚防禦力，才能在換季時刻保有水嫩健康肌。

2.蘭芝 水酷修護保濕精華，50ml、售價1,650元

全球每40秒賣出一瓶的「零負評小水精」水酷修護保濕精華，不但歷年獲得眾多知名女星青睞代言，像是金裕貞保養肌膚就少不了它，也是每個韓妞此生必定擁有過的保濕精華，全新第7代升級更是提升6倍保濕力，為肌膚速效補水，一整天水潤有感，肌膚含水量立即，一抹爆炸水能量。

3.DR. BARBARA STURM舒緩精華，30ml、售價7,500元

濃縮的DR. BARBARA STURM舒緩精華，它重新平衡了減弱敏感與回防屏障、巧妙調停，將肌膚引回正常的運作機制，再予以補充角質成長環境所需環境，所有膚質不適時皆適用，同時做到補水保濕，讓肌膚水嫩透亮。

4.AQUALABEL 健康浸透化妝水（清爽），220mL、售價400元

以日本純淨水為根本，結合嚴選四季植物，傾盡全力打造而成，添加「發酵胺基酸」，能深層浸透補水，純淨溫和無添加：無香料、無酒精、無色素、無礦物油，只給肌膚需要的！2022年就用純淨極簡的保養，體會完全吸收的浸透感，提升健康的肌膚力，讓肌膚從肌底自然透出潤澤淨亮感。

5.reveel 美朵魔力露，50ml、售價2,980元

此款精華液噴霧，可以當作補水與膠原蛋白噴霧，隨時隨地補充使用，同時也能當作定妝，讓妝後肌膚不只服貼、更為膨盈Q彈。小小一罐裡面蘊含滿滿高親膚性的膠原胜肽、可溶性膠原蛋白分子和天然保濕因子，能迅速在想要的部位補充膠原蛋白和水分，快速填滿肌膚儲水效能。