fb ig video ETtoday search mobile

「超準心測」從背影選擇欣賞的女孩　偵測你是哪一種人！

>

記者李薇／綜合報導

心理測驗有時候可以偵測出你不知道的內心世界，以下四個女生中，從背影來看，你最欣賞哪一個？從此可以判斷出你是否是一個獨立或是溫柔的人。

心理測驗,心理,測驗,。（圖／翻攝自網路）

選擇A的人

身上有種淑女的氣質，為人優雅，平時很注重自己的儀表，不管什麼時候都很注重自己的言行舉止，身上散發著溫柔寧靜的氣場，帶有一些藝術氣息，很有審美觀念，會吸引到一些積極的力量，氣質也容易吸引到與妳志同道合的另一半。因為個性偏寧靜，懂得享受生活，看似悠閒，辦事能力也很從容，生活過得相對平穩，該有的都會得到。

選擇B的人

個性獨立從容，事業上容易取得成就，你看人的目光準，總是可以抓住事情的關鍵，為人處事幹練周全，颯爽、乾脆，不會因為別人的幾句話動搖初心，內心堅定，身上散發著女強人的氣質，是有理想有追求的人，對於事業有加乘的效果，但在家庭方面如果更柔軟些，家庭可以更和睦。

選擇C的人

小公主般的氣質，明媚開朗且純粹，外表看起來很招人喜歡，從小被家庭照顧得很好，經歷相對簡單，內心有著柔軟善良的一面，妳的氣質可以吸引到守護你的人，人雖然有點強勢，但是在妳面前也會露出孩子般的笑容，這就是妳的魅力，妳聰明伶俐，可以看透人心，把對方吃得死死的。

選擇D的人

妳身上有種神秘的特質，時而活潑開朗、時而高雅端莊，可以在這之間輕鬆轉換，妳有著很強的感受力，喜歡感受不同的生活，為人處事有些特立獨行，但又懂得隨時應變，不會輕易被人看透，就像是貓咪一樣，感情上會吸引到能力很強的人。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

買之前先想4件事情！戒掉買一堆都用不到惡習　回歸清爽極簡生活

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

女團怎麼舞動髮絲都不亂！4招固定法讓頭髮紋風不動

有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆

有這兩點「睡眠症狀」要注意了！很可能是憂鬱症前兆

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」 饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑 精緻女孩必買的3款氣墊粉餅　TOP 1加了10倍24K金打造質感肌 王淨素顏也很上鏡　靠「雙膜法」敷出發光肌 30歲前一定要懂的3件事！尤其是TOP 2更是自信立命的根本 周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！ 「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面