「超準心測」從背影選擇欣賞的女孩　偵測你是哪一種人！

記者李薇／綜合報導

心理測驗有時候可以偵測出你不知道的內心世界，以下四個女生中，從背影來看，你最欣賞哪一個？從此可以判斷出你是否是一個獨立或是溫柔的人。

選擇A的人

身上有種淑女的氣質，為人優雅，平時很注重自己的儀表，不管什麼時候都很注重自己的言行舉止，身上散發著溫柔寧靜的氣場，帶有一些藝術氣息，很有審美觀念，會吸引到一些積極的力量，氣質也容易吸引到與妳志同道合的另一半。因為個性偏寧靜，懂得享受生活，看似悠閒，辦事能力也很從容，生活過得相對平穩，該有的都會得到。

選擇B的人

個性獨立從容，事業上容易取得成就，你看人的目光準，總是可以抓住事情的關鍵，為人處事幹練周全，颯爽、乾脆，不會因為別人的幾句話動搖初心，內心堅定，身上散發著女強人的氣質，是有理想有追求的人，對於事業有加乘的效果，但在家庭方面如果更柔軟些，家庭可以更和睦。

選擇C的人

小公主般的氣質，明媚開朗且純粹，外表看起來很招人喜歡，從小被家庭照顧得很好，經歷相對簡單，內心有著柔軟善良的一面，妳的氣質可以吸引到守護你的人，人雖然有點強勢，但是在妳面前也會露出孩子般的笑容，這就是妳的魅力，妳聰明伶俐，可以看透人心，把對方吃得死死的。

選擇D的人

妳身上有種神秘的特質，時而活潑開朗、時而高雅端莊，可以在這之間輕鬆轉換，妳有著很強的感受力，喜歡感受不同的生活，為人處事有些特立獨行，但又懂得隨時應變，不會輕易被人看透，就像是貓咪一樣，感情上會吸引到能力很強的人。