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「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

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實習記者吳昀庭／綜合報導

日本很瘋生日相關的象徵物，先前就有生日專屬色手機殼、生日花紋…在網路上引發話題。近期有個集結了「366天生日代表色」的網站被瘋傳，點進去是滿滿的療癒色塊，找到你生日那天按下去，就能看到「性格特質」和「代表色寓意」，連顏色色碼都直接附上，快來測驗看看。

▲366生日代表色。（圖／翻攝自birthday-color.cafein.jp）

▲「366天生日代表色」網站被瘋傳，點圖放大（圖／翻攝自birthday-color.cafein.jp，下同）

「366天生日代表色」的測驗方法很簡單，點進網站由左到右就是1到12月，往下滑則是日期，就算有滿滿的色塊方格，也能輕鬆找到自己的生日。按下色塊就會進入代表色頁面，裡面寫了顏色名稱、詳細的色碼和顏色特徵，特徵包括了性格特質以及顏色本身的寓意，雖然只是簡單的敘述，很多人看了都覺得十分精準。

▲366生日代表色。（圖／翻攝自birthday-color.cafein.jp）

這裡先稍微來看幾個代表色介紹，像9月28日的代表色是緋紅，是有理想、值得被尊敬的人，12月14日是朱紅，這天出生的人自帶魅力、善於社交。6月10日的代表色是檸檬黃，如顏色給人的印象一樣開朗有自信，4月27日的代表色是翡翠綠，勇於追求夢想和挑戰。

▲366生日代表色。（圖／翻攝自birthday-color.cafein.jp）

相近顏色的性格特質也比較類似，例如6月24日是淡蘭花粉，是個像仙女一樣優雅的人，3月6日是櫻花粉，具有能打動人心的特質。8月27日、30日都是藍色系，一個是浪漫主義的天空藍，另一個是富有同情心的海洋藍。沒提到你的生日沒關係，直接點進「366天生日代表色」查詢吧！

▲366生日代表色。（圖／翻攝自birthday-color.cafein.jp）

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關鍵字：

生日, 代表色, 性格, 特質, 366, 日本, 運勢

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