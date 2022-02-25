米蘭時裝周／FENDI「男裝女穿」夾克＋腰帶帥翻！全新手拿包超搶鏡

▲FENDI 2022 秋冬女裝系列兼具柔美與幹練。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

2022秋冬米蘭時裝周重頭戲FENDI女裝系列登場，品牌創意總監Kim Jones再次回顧經典，透過一件印花襯衫啟發了本季靈感，襯衫被改製為極為柔美的束身上衣、短身夾克體現不分性別的著裝態度。

▲混合2000年秋冬的輕透質感與1986年的幾何印花。（圖／品牌提供）

Kim Jones提到：「探索FENDI歷史的最佳方式便是重溫Fendi家的衣櫥。」過去的靈感帶給他深刻啟發，因此本季混合了2000秋冬的輕透質感，與1986年的幾何印花，後者代表Karl Lagerfeld深深痴迷的藝術運動，構造跨時代的體驗。本季出現許多輕薄唯美的吊帶紗裙、套裝以及洋裝，搭配上皺褶裙邊，而山羊絨長手套裝飾其中，又將改良版馬海毛呈現出羊毛皮的質感，打造環保美觀的皮草，在秀上受到超模Bella Hadid演繹。

▲男裝變奏而來的西裝外套。（圖／品牌提供）



馬上風格一轉，由男裝變奏而成的幹練剪裁夾克與西裝外套，西裝夾克精簡為精裁無袖夾克；另外還出現了一個多功能百搭腰封，可以搭配在褲裝前，配有口袋的設計同時可存放手機、迷你掛飾。在Silvia Venturini Fendi設計的配飾中，以致敬當地工藝的「hand in hand」項目為主軸，皮草鑲嵌工藝製成的FENDI First包款與超大號購物包款是亮點。

▲融入O’lock肩帶細節的腋下包誕生。（圖／品牌提供）



而經典Baguette誕生25周年之際，這次也以新材質復刻了山羊絨款、羊毛皮加襯皮革款與嵌花水貂皮款。最後出現的手拿包款，運用扁平輪廓打造，配上放大版的O’lock肩帶細節，勢必成為本季爆款。