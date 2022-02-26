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回暖這樣穿！UNIQLO新品牛仔褲超好看　這件喇叭褲根本詐欺效果

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記者王則絲／台北報導

連日以來的陰雨天氣，終於有回暖與放晴的跡象了，換季之際，又是時候物色新裝了。近日UNIQLO正好推出春季新系列，其中包括了多款衣櫃裡有幾件都不嫌多的「牛仔褲」單品，像是女裝的高腰喇叭褲，穿上根本達到詐欺般的修身效果，以及男裝頗受歡迎的寬版牛仔褲都超好看，趁著回暖就這樣穿，靠一件牛仔褲完成連續假期穿搭。

UNIQLO春夏新系列以「The Joy of Clothing來自服裝的喜悅」為主題，喚醒人們在獲得一件好服裝時的開心感受，並決定先從下身單品「褲裝」切入，推出多款丹寧褲款和休閒寬褲，讓任何腿型的男生女生，都能穿出好比例。

女裝部分首要必敗的牛仔褲可說是這款「高腰喇叭牛仔褲」，高腰設計能顯臀部曲線，喇叭褲管版型則能修飾腿部線條，讓各種腿型的女孩穿上後都能立刻擁有修長美腿，等同是詐欺的視覺效果；另一款「錐形高腰牛仔褲」，特別適合有梨形身材困擾的女孩，上寬剪裁能模糊屁股肉肉的輪廓，漸縮的褲管又超顯瘦。

▲UNIQLO 春季牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 春季牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲女裝高腰喇叭牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 春季牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲女裝錐形高腰牛仔褲。（圖／品牌提供）

而男裝則是有一款「寬版窄口牛仔褲」大受歡迎，寬版設計很有街頭工裝的韻味，但是褲腳微縮的版型又不會讓人感覺太過Oversized，駕馭起來更不費力，還能讓雙腿看起來特別直；「Slim Fit」牛仔褲走的是復古、正統的合身路線，為最實穿的一款。

▲UNIQLO 春季牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 春季牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲男裝 寬版窄口牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 春季牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲男裝 SLIM FIT 刷破牛仔褲。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

牛仔褲, 丹寧, UNIQLO, 喇叭褲

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