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cama咖啡2／26起變貴！咖啡每杯多10元　業界稱「漲價潮才要開始」

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲cama café宣布旗下30項飲品調漲。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼路易莎之後，在台有160間門市的cama cafe，也宣布將於2／26起調漲旗下30款咖啡飲品售價，每杯調幅約5～10元不等，原因則是去年就已大漲的咖啡豆成本飆漲，為讓消費者「有心理準備」，從明（2／26）起至3／1共4天期間，推出3款熱銷飲品88折優惠。

Cama店內約販售55項常態性飲品，其中包括濾掛咖啡系列調漲5元，新鮮現烘、冷萃咖啡與精品手沖咖啡系列，每杯則分別有5～10元的漲幅，總計漲價品項共30款，意即超過5成的品項都有漲價，茶飲則維持原價。

配合商品價格調整，也針對店內「cama經典黑咖啡」、「cama經典拿鐵」、「特調咖啡」3款熱銷商品，推出大杯88折優惠，會員於2／26～3／1憑cama APP內優惠券即可享優惠。

▲cama,星巴克買一送一。（圖／cama提供）

業者表示，咖啡都是堅持手工挑豆、親手烘焙，無奈近期國際物價膨脹與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%。為維持咖啡品質將部分品項售價調整，請消費者朋友體諒與持續支持。

路易莎咖啡在1／30在官網低調宣布，咖啡品項調漲5元，比對之前價格，共有47款品項調漲，最高漲幅達11%，還有單杯咖啡售價正式破百，現cama也宣布跟進漲價。

對此咖啡業界表示，咖啡豆原料價格壓力確實沈重，尤其對於沒賣餐點，主要銷售來自咖啡的連鎖品牌與通路，在想維持品質不變的情況下，這樣的咖啡漲價潮只是開端，包括超商、超市與外帶店咖啡也有很大可能會在之後調漲，也會引發本土品牌跟進，而國際品牌如星巴克全球也醞釀漲聲，預估未來幾個月應會有動作。

關鍵字：

cama, 漲價, 路易莎, 星巴克, 漲價潮

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