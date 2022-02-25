歐陽娜娜好愛「彩色串珠編髮」連發兩次　網看舊照失望：又曬庫存炒熱度

實習記者施至真／綜合報導

女星歐陽娜娜24日在微博上PO出數張風格強烈的「造型編髮」，率性俐落的撞色反骨辮，搭配迎接春天的黃綠菱格紋POLO衫，中性甜美風格非常深入人心，不過卻有網友認為同系列照片中的彩色串珠編髮先前曾曝光過，甚至寫下：「又在炒熱度」、「庫存女王實至名歸」等諷刺評論，立刻引發網友兩極反應。

▲歐陽娜娜曬出最新編髮造型。（圖／翻攝自微博@歐陽娜娜Nana，下同）

歐陽娜娜於24日發出兩款造型編髮美照，這回她利用暫時性染髮噴霧及螢光綠橡皮筋，為反骨辮製造撞色效果，並巧妙呼應身上黃綠相間的菱格翻領POLO衫，活潑俏麗的模樣，給人一種甜美又不失個性的氣質，很符合娜娜私下俏皮少女的個人風格。

▲歐陽娜娜再PO出彩色串珠編髮，被眼尖網友發現是庫存照。

卸下撞色反骨辮後，歐陽娜娜換上風格搶眼的彩色串珠編髮，整頭大小、花色不一的造型串珠，還被眼尖網友發現暗藏玄機，原來字母串珠上印的正是娜娜的英文名字「NABI」，如此有創意的造型編髮，其實正是她拍攝Crocs聯名鞋廣告的特殊造型，並且早在3天前就曾被娜娜公開發佈過，如今再度發出同系列美照，可以看出她對串珠編髮感到相當滿意。

▲歐陽娜娜很喜歡彩色串珠編髮造型，並回應粉絲串珠是「大家一起串的。」

▲歐陽娜娜在21日曾發過串珠造型帶貨聯名鞋，如今再發庫存照，網友表示「就是炒熱度」。

可愛的彩色串珠造型讓許多粉絲讚嘆：「娜娜顏值太高，怎樣都好看」、「我也想擁有同款串珠造型」、「這款編髮造型也太用心」但還是有不少人吐槽，認為滿頭串珠真的是災難造型，甚至寫下「歐陽．庫存女王．娜娜實名認證」、「怎麼又是這系列，不膩嗎」、「又在幫災難聯名鞋炒熱度？」等諷刺評論。

雖然網友們對於歐陽娜娜的編髮造型反應兩極，但除了編髮之外，娜娜私底下還是最喜歡以俐落旁分及老帽造型出鏡，乾淨簡約的打扮，不僅清爽還非常顯氣色，另外，髮箍和造型髮夾也是她日常穿搭的必備單品，身為短髮美眉，不妨參考看看。

▲歐陽娜娜剪了短髮後，氣質很不同，但還是有粉絲期待娜娜留回長髮。

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