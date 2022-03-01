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東森自然美「晶鑽肽彈力潤采凝萃」　限時買1送3加碼抽GUCCI

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▲晶鑽肽彈力潤采凝萃。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

告別濕冷冬季，迎來溫暖宜人的春天，你的肌膚也正緩緩甦醒，把握春日時光為肌膚深度打底、挹注美麗能量，就能由內而外綻放膨潤美肌光采！東森自然美推出春季保養新對策，以殿堂級「NB-1晶鑽系列」全方位修護、安撫躁動肌，極致高效的有感保養風靡無數名人、貴婦，從華人天后劉嘉玲到東森集團總裁王令麟通通被收服。現在更推出「晶鑽肽彈力潤采凝萃」限時優惠組，加碼抽GUCCI長夾，讓你美麗、財氣一網打盡，自帶鑽石級氣場閃耀一整年。

自然美最高殿堂級聖品　NB-1晶鑽系列鎖定高端保養客群

東森自然美邀集美國哈佛生技研發團隊技術合作「NB-1晶鑽系列」鎖定高端保養客群，以SCT科技技術薈萃各種珍稀植物精華喚醒肌底活力，結合高濃度專研胜肽複合配方深入肌底修護潤澤、強化肌膚屏障，並運用東森自然美獨家植物幹細胞生物科技提取「天女木蘭」幹細胞植物精華，保護肌膚抵抗紫外線、抑制黑色素生成，協同眾多頂級高效成分實現「自源性肌活保養」，無論任何肌膚特質或問題都能享受由肽而生的肌膚提塑力與淨化力，掃除暗沉蠟黃、塑造年輕輪廓，實現完美膨潤透亮的肌膚狀態。

貴為最高殿堂級聖品的「NB-1晶鑽系列」共有6品，款款經典且高效，令人驚豔！從洗完臉後第一步使用「NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊緻露」補水修護，再由「NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃」接力實現亮透無瑕，加上專為年齡肌設計以撫去時光記憶、重拾青春的「NB-1晶鑽肽彈力豐潤緊實精華」，以及鎖住肌膚潤澤的「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」再現肌膚細緻紋理；系列中還有針對眼周保養、綻放電眼魅力的「NB-1晶鑽彈力亮眼精華」，以及平滑眼周、媲美修圖效果的「NB-1晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜」，一次網羅女性最在意的美白、抗皺、滋養、保濕等全方位肌膚保養需求，滿足現代人即使生活忙碌，依舊能在家享受快速、高效的保養心願，若定期搭配東森自然美護膚SPA的「水光保養」效果更是開外掛，讓專業美容師如神仙教母般，為你點亮夢想中的仙女級膨潤通透美肌。

超人氣NB-1晶鑽凝萃實現春日透光膨感　閃耀鑽石級氣場

雖說「一白遮三醜」是廣為人知的美麗指標，但比起蒼白嬴弱的膚色，粉潤飽滿又帶有光澤的肌膚及面相更討喜，盤點名媛貴婦的好命臉特質，不外乎臉型輪廓圓潤、額頭及兩頰自帶豐潤光澤，可見保養不能只是一昧地追求白皙，更要活化肌膚補足元氣！尤其春暖花開的舒適季節，出遊機會特別多，久違的陽光總是令人又愛又恨，然而只要做好防曬並選對保養品，以超給力的「NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃」從根源阻絕黑色素侵擾，就能Keep透白美肌，歡樂出遊無後顧之憂！

春季必入手透白肌保養聖品「NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃」是一款含有抑黑九胜肽可多重淡黑、活化修護的精華凝乳，清爽的質地可從肌底根源淡黑提亮，同給予肌膚滿滿的水分，穩定春季冷熱不定所致的易敏膚況，提供肌膚滋養、飽水潤澤，讓肌膚從此不再蠟黃，閃耀鑽石級氣場，自帶女神般的萬丈光芒。

為陪伴更多愛美女性在幸福美好的春日時光中，透過好氣色招來好人緣，東森自然美推出「買聖品抽精品」的限時優惠活動，即日起購買「NB-1晶鑽肽彈力潤采凝萃組」買1送3超優惠，消費滿萬還有機會獲得精品皮夾「GUCCI」金色雙G豪華12卡拉鏈零錢包長夾（共2名），滿足對事物皆格外講究的你，在一年之初將美麗、財氣一網打盡，在美麗殿堂做自己的女王。

▲晶鑽肽彈力潤采凝萃。（圖／東森自然美提供）

東森自然美 訂購／商品洽詢專線：0800-006-066

東森自然美官網：http://www.nblife.com.tw/

東森自然美粉絲專頁：https://www.facebook.com/nblife.tw/

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 保養品, 優惠, GUCCI

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