口罩戴整天彷彿臉蓋大蒸籠！當心口罩肌缺氧暗沉找上門

▲疫情期間長時間口罩戴緊緊容易讓肌膚缺氧失去光澤。（圖／記者黃克翔攝）



消費中心／綜合報導

疫情仍在，縱然疫苗覆蓋率高，但防疫還是不能鬆懈，中央流行疫情指揮中心公布於三月起可適度放寬防疫措施，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍需全程佩戴口罩，其實，口罩戴緊緊已是這段時間以來的習慣，防疫思維也早已在生活中牢牢紮根，但防疫期間戴口罩時間長，通勤上下班一戴就是一整天，一天下來整張臉被口罩悶住，彷彿一個大蒸籠般，也因為不透氣容易導致肌膚缺氧，你是不是也有回到家後拿下口罩突然發現肌膚變暗沉的苦呢？無論是口罩肌還是疲憊顏，都讓人不忍直視，最好的方法就是強化肌膚的呼吸能力，讓你的肌膚告別缺氧、恢復透亮。

臉就像是名片一樣，隨時保持好氣色，無論走到哪都會有好心情，不過疫情以來長時間戴口罩悶著一張臉，肌膚無法獲得足夠的氧氣，肌膚缺氧容易讓膚色變深、暗沉，也可能會導致黑色素變多，肌膚不夠透亮，難免看起來特別疲憊。源自法國、被許多網友譽為「No.1天然植萃品牌」的克蘭詩，擁有25年美白科研專業，克蘭詩有感於全球疫情侵擾，長期戴口罩已成日常，加上空汙問題對肌膚的傷害每日俱增，針對現代人常見的「肌膚缺氧」狀況，全新推出氧氣亮白系列，協助更多人順利告別被口罩摧殘的疲憊肌。

▲克蘭詩「氧氣亮白淡斑精華」，又稱「亮白氧氣瓶」。（圖／克蘭詩提供，下同）

克蘭詩「氧氣亮白淡斑精華」，又稱「亮白氧氣瓶」，使用加勒比櫻桃，加上含有豐富酚類的全新超級植物「桃金孃」萃取物，強強聯手打造「氧氣亮白科技」，產品說明並指出可激活肌膚呼吸力，為肌膚增添由內而外的好氣色，因為長期戴口罩讓肌膚缺氧暗沉，就用它來幫助肌膚大口深呼吸。「亮白氧氣瓶」的亮白力、保濕不悶黏與好吸收特點，甫上市便擄獲不少消費者。克蘭詩更提供使用者醫美檢測對比，一眼就能看出明顯差異。

除此之外，三月份同系列新上市的氧氣水（氧氣亮白淡斑精華水）可作為精華液前的保養第一步，拍一拍讓肌膚活氧深呼吸，更能加速滲透，讓後續的亮白氧氣瓶亮白效果更加乘，「氧氣水」共有兩種質地可以選擇，水感質地的清爽型適合油肌與混合肌，乳感質地的潤澤型則適合中性與乾性肌，輕拍擦拭和濕敷皆可。

▲新上市的氧氣水（氧氣亮白淡斑精華水）可作為精華液前的保養第一步，讓後續的亮白氧氣瓶亮白效果更加乘。



針對「亮白氧氣瓶」使用方式，克蘭詩也建議使用獨家的氧氣亮白手法－1點2壓3拍拍，先點醒肌膚，將雙手食指和中指併攏，輕拍顴骨、雙頰、下顎；接著依序從臉部中央向兩側輕輕按壓，以塗抹氧氣亮白淡斑精華；最後用雙手指腹由臉部中心向外輕拍肌膚約10秒。克蘭詩更表示，睡前可使用一瓶三效的「智慧美白晚安水凝霜」取代乳液，把握夜晚黃金修護期，亦能當急救面膜使用，薄敷10分鐘後洗淨，隨時都能美美出門。►快試試亮白手法，手刀官網購買

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