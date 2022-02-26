「迪士尼靠墊沙發」長出小飛象大耳！維尼款屁屁爆開超搞笑

實習記者吳昀庭／綜合報導

放假懶得出門，只想躺在家耍廢，就很需要一張可愛小沙發，來療癒身心、舒緩疲勞。經常與迪士尼聯名的日本家居品牌Belle Maison，有一系列「迪士尼靠墊沙發」讓人好心動，外觀融入米奇、唐老鴨、小飛象等角色特徵，做出立體耳朵、腳丫和尾巴…，小熊維尼款背面還搞笑的加了屁股開花的圖案，實在是太Q了。

▲「迪士尼靠墊沙發」有8種款式。（圖／翻攝自bellemaison.jp，下同）



「迪士尼靠墊沙發」是大大的U型靠墊結合底座，變成小沙發的模樣，可躺可坐非常舒適，擺在地上配一張小桌子高度剛剛好，累了直接倒在靠墊上就能睡，真的好療癒。這系列共有米奇、米妮、小飛象、奇奇蒂蒂、唐老鴨、小熊維尼、柴郡貓8種款式，米奇、米妮款是紅、黑配色，有圓圓的立體老鼠耳朵，小飛象款也神還原標誌性大耳朵。

其他幾款都是角色的下半身造型，唐老鴨款穿著他的水手服搭配鴨子腳掌，奇奇蒂蒂款背面都有可愛小尾巴，柴郡貓款則加了令人印象深刻的條紋尾巴。小熊維尼是黃、紅配色，轉到背後居然畫了屁屁部位被撐爆，露出白色填充物的圖案，看了讓人忍不住笑出來。

喜歡卡通造型沙發的話，也可以看看韓國KAKAO FRIENDS推出的「春植巨型沙發墊」。平常愛吃紅薯的春植發胖，變成了一張巨型沙發墊，上半部是春植娃娃造型，下半部則是舒適的坐墊，但還是有做出腳丫、尾巴等小細節。光用看的心情就會變好，累了只要往春植懷裡一躺，就能徹底休息，柔軟材質抱起來療癒舒服。

▲KAKAO FRIENDS推出「春植巨型沙發墊」。（圖／翻攝自store.kakaofriends.com，下同）

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