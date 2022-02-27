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奧斯塔羅12星座一周運勢0228-0306　水瓶加薪機會來了、牡羊感情美滿

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220228-0306奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙魚座事業運最旺！是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

TOP2：水瓶座愛情運最旺！兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現。

2.天秤座愛情運需要留意：在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，要避免像是說者無意聽者有意的狀況。

3.金牛座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

牡羊座

整體運勢★★★★★
牡羊朋友長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望，奧斯提醒下周將是個知足滿意的一周，要好好把握。

愛情運勢★★★★★
雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常美滿。單身朋友有望有桃花出現要多注意。

事業運勢★★★★
學事業也有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，且在面對學事業時，精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★★
財運穩定發展，可以留意朋友間介紹的投資理財訊息，有望帶進不少錢財。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生。

愛情運勢★★★
雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★
學事業將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實。

金錢運勢★★
偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★
雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★
學事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾買點東西犒賞自己是可以的。

巨蟹座

整體運勢★★★
大環境的不穩定，讓巨蟹朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來。

愛情運勢★★★
看似穩定的感情好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決。

事業運勢★★★
異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
正財運較佳、偏財運不佳，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

獅子座

整體運勢★★★
獅子朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執。

愛情運勢★★★
感情世界的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起些口角。

事業運勢★★★
學事業方面要避免同事之間的惡性爭執，需注意下周工作上小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，多加注意。

金錢運勢★★★
偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議要懂得見好就收。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友的思緒似乎不像以往那麼清晰，也容易只看事情的表面，導致自己有時做事不太敢放手去做，調整審慎想過後就要付諸行動，就能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★
感情中有點將自己束縛在這段感情裡頭的涵義，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑微許多。

事業運勢★★★
學事業方面在下周則顯得沒有太大的企圖心，雖然份內工作都處理得很好，但也就僅此而已。

金錢運勢★★★★
金錢運平淡許多，如果有投資想法的朋友，不建議有投資的動作，被套牢的可能性在下周大增。

天秤座

整體運勢★★★
天秤朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，容易因為過度評估而錯失機會。

愛情運勢★★
在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，要避免像是說者無意聽者有意的狀況。

事業運勢★★★
學事業方面則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳。

金錢運勢★★★
下財運停滯，並不會有增加的狀況，如有投資打算的朋友，奧斯建議你還是觀望一陣子較好。

天蠍座

整體運勢★★★★
天蠍朋友則顯得積極上進，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。

愛情運勢★★★★
雙方在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★
對於目前的學事業更加的投入與認真，也不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會。

金錢運勢★★★★
正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

射手座

整體運勢★★
射手朋友下周情緒起伏較大，容易因為一點小事情就讓自己感到不耐煩或是煩躁，因而種下搞砸手中事情的隱憂。

愛情運勢★★
兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，也為了一時的口舌之快，而說出尖銳的話語，影響了兩人之間的感情。

事業運勢★★★
學事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，有小破財的機會，留意金錢支出過度或是做好理財規劃。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友的行動力及熱情下降許多，面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，也開始對於自己的目標感到懷疑。

愛情運勢★★
低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了彼此情感的增長。

事業運勢★★★★
學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，多避免在投資或理財方面，都不會有太多的起色。

水瓶座

整體運勢★★★★
水瓶朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多。

愛情運勢★★★★★
兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場。

事業運勢★★★★
學事業方面，踏實的工作態度也為工作立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周也有望稍來些好消息。

金錢運勢★★★★
正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多留意，下周或許會有不錯的投資報酬與機會。

雙魚座

整體運勢★★★★★
雙魚朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會。

愛情運勢★★★★
雙方關係在下周能夠更進一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，可嘗試拿出來討論，會有不錯的結果。

事業運勢★★★★★
是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★
正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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