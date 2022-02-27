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第二眼美女是大勢！《尚食》女星超耐看，網曝「4點」最關鍵

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實習記者施至真／綜合報導

《延禧攻略》中沒能長相廝守的「傅瓔CP」，如今演出甜寵古裝劇《尚食》再續前緣，這回吳謹言飾演待人溫厚的尚食局宮女姚子衿，率真又親和力十足的形象，卻被形容「沒有記憶點很像路人」，立刻引發網友兩極反應，除了吳謹言之外，網友還另外點出《尚食》中3位主要女星，認為她們雖然沒有令人驚艷的絕美容貌，卻各個都是耐看型美女，今天就來看看她們越看越有魅力的關鍵是什麼。

▲《尚食》女星超耐看。（圖／翻攝自微博）

▲《尚食》女星都是耐看的第二眼美女。（圖／翻攝自微博@電視劇尚食）

＃吳謹言　流暢臉型是關鍵

告別古怪霸道的魏瓔珞，這回吳謹言變身溫婉細心的姚子衿，雖然演技獲得一片好評，但顏值卻再度受到觀眾質疑，甚至被批評「沒有記憶點很像路人」。事實上，有著一張精緻巴掌臉與立體五官的吳謹言，確實不是讓人過目不忘的驚艷型美女，然而流暢的臉型輪廓與濃眉大眼，卻讓她成為越看越有魅力的耐看型美女，加上她鬼靈精怪的活潑氣質，很難讓人不喜歡她。

▲《尚食》女星超耐看。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言流暢的輪廓線條是關鍵。（圖／翻攝自微博@電視劇尚食、@吳謹言）

＃王楚然　天真笑眼太勾魂

在《尚食》中同樣扮演重要角色的王楚然，飾演出生名廚世家的蘇月華，這位年輕的新生代演員雖然不似吳謹言靈氣逼人，卻也是越看越耐看的清新美女，除了五官俏麗，一雙會笑的新月眼，更為她帶來天真無邪的親切感，只要對上王楚然的笑眼，絕對會被她給吸引住。

▲《尚食》女星超耐看。（圖／翻攝自微博）

▲王楚然的笑眼是耐看關鍵。（圖／翻攝自微博@電視劇尚食、@-王楚然-）

＃何瑞賢　和諧五官超加分

說到何瑞賢，大家應該都會先想到《以家人之名》中，個性大剌剌的「火山姐」唐燦，不過這次她要揮別傻大姐形象，變身能幹小廚娘殷紫萍，和姚子衿及蘇月華一起勇闖尚食劇。被譽為「小Lisa」的她，眉眼間的神韻確有幾分相似，然而她不似Lisa擁有媚惑歐美唇，何瑞賢的五官比例較為和諧，為她增添了幾分中國古典美女的清冷文靜，給人一種氣質耐看的好印象。

▲《尚食》女星超耐看。（圖／翻攝自微博）

▲和諧的五官為何瑞賢增加氣質好印象。（圖／翻攝自微博@電視劇尚食、@何瑞賢）

＃張楠　澎潤臉頰最減齡

大陸古裝劇寵兒張楠，這次終於登上皇后寶座，身為後宮最有權力的女人，除了恬靜的白月光形象外，澎潤有福氣的貴婦臉絕對不可少！張楠小巧玲瓏的五官，使她有一種大家閨秀的精緻氣質，加上臉頰澎潤的蘋果肌，給人一種富態福氣感，非常容易激起別人的保護欲。

▲《尚食》女星超耐看。（圖／翻攝自微博）

▲張楠的澎潤臉頰自帶富貴氣息。（圖／翻攝自微博@張楠zz）

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關鍵字：

尚食, 吳謹言, 王楚然, 何瑞賢, 張楠, 耐看型, 耐看

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