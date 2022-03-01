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5款「隨行杯果汁機」用過都會愛上　超美外型，拆下就能當環保杯

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文／Lookin　圖／Lookin提供

現在代人追求健康樂活，每天喝一杯自製的現打蔬果汁已是不少人的日常飲食習慣，因應每天繁忙的生活，能夠快速打製一杯果汁並且立刻帶出門隨行的「隨行杯果汁機」實在太方便，除了打製果汁還能兼具環保杯使用，用過都會愛上！以下多款兼具時尚美型與一機多用的「隨行杯果汁機」，快參考看看！

BRUNO無線充電式隨行杯，NT$1480

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

粉嫩時尚的外型，可以一杯多用，化身專屬隨身果汁機現打果汁，並使用USB充電，一次可以打出300ml的飲品。選用食品級304不銹鋼刀片，透過1分鐘20,000次的高轉速快速完成一日蔬果需求，是早晨趕上班卻又需要補充完整營養的隨行好物。僅400g的輕巧重量同時附有防滑矽膠杯套，冷熱飲都適用，內附的杯蓋可將隨行果汁杯搖身變成飲水杯。

米家調理機，NT$895

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

機身超輕巧僅不到1.3KG，搭載6葉攪拌刀頭，單手安全按壓就啟動運轉，鬆手即停，操作上安全又極為便利。加厚的杯身蓋上杯蓋就是能隨身攜帶的隨行杯，一杯兩用好方便！

TOFFY真空果汁機，NT$1990

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

日本超Q的復古小家電代表「Toffy」所推出的這款果汁機，在攪打食材前會將瓶內的空氣抽出來，讓食在材真空的條件下打散，減緩食材氧化，延長保鮮，減少果汁表面氣泡，口感更滑順！ 打完的果汁搭配隨附便攜式瓶蓋，帶出門好方便！

CHANCOO便攜式果汁機，NT$2980

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

▲隨行果汁杯。（圖／翻攝自omfuture網站，下同）

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

時尚度爆表的CHANCOO便攜式果汁機，C型提手搭配X型選轉鈕超具識別度，復古圓潤的流線與奶油感的配色，白或綠都別具魅力。使用四葉不鏽鋼刀頭，以每分鐘22000轉速打食材，時尚手拎杯與梅森杯兩種杯型隨心轉換使用。

SOLOVE 隨行榨汁杯Z2，NT$2280

▲隨行果汁杯。（圖／lookin提供）

此款為無線便攜式的果汁杯，充電一次可連續榨8杯，Tritan材質的杯身，使用起來輕便耐摔又不易碎。杯中為隱藏式一字刀片，每分鐘18500轉，磁吸式觸點充電，清洗時也不擔心進水。

延伸閱讀：

時尚環保杯必買推薦：咖啡、珍奶都能裝，體積輕巧還能順便保溫！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 果汁機, 隨行杯, 環保杯, 小家電, 個人小家電, 個人家電, Bruno

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