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IG爆紅居家擺飾「彩色招財貓」　會自動招手，擺對位置把錢財帶進來

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文／Lookin

說到招財貓，是不是腦中會馬上出現一隻白底紅項圈拿著錢幣的貓擺飾，而且通常都是瓷器，造型都很傳統，雖然還是算蠻可愛的，但就是會跟現在流行的簡約裝潢不太搭，放哪邊都覺得怪。因此小編要來介紹一款來自德國DONKEY創意工作室的招財貓，外型簡約時尚，超適合放在家中當擺飾，而且它還被好多KOL介紹過，是不是很想知道到底長什麼樣子呢？趕快一起來看看吧！

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

▲居家必備招財貓擺飾。（圖／翻攝自manekineko.official，下同）

DONKEY的招財貓完全顛覆以往對於招財貓的印象，從前都是出比較日系傳統白底紅項圈拿著金色金幣那種款式，而DONKEY的造型簡約又時髦，不管放哪邊當擺飾都很好看、不突兀！但簡約不是就沒有細節喔，近看時會發現還有項圈跟金幣的小細節，該有的元素還是都有的喔！

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

先前不是提到很多人都推薦過這個招財貓，就讓小編一一來點名：見習網美小吳曾在影片中一口氣買了4隻，而且當時家中是已經有其他隻招財貓了喔！美妝YOUTUBER－夢露MONROE也曾在開箱影片裡介紹過它；目前居住在韓國的YOUTUBER－劉力穎 Liying Liu也是收了三隻，她也在影片中分享買了這幾隻招財貓後，她整個人更有活力，做很多事時也都很順利，先不管是迷信還是心理作用，但只要能往正向發展都是好的，此外還能發現這款招財貓在韓國也是一樣很紅喔！

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

▲招財貓擺飾顏色超級多。（圖／翻攝自artifactsstore）

為什麼很多人都一次買很多隻呢？除了它的造型顏色很好看之外，每一種顏色也代表著不同的星座與幸運含義，而且其實它出的色款不只12種喔！材質是以輕量的優質塑料取代傳統的陶瓷，呈現出高級的霧面質感，超級適合喜歡現代簡約風格的妳，除此之外也是送禮的好選擇喔！

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

只要放入一顆AA電池招財貓就會自動開始擺動左手，在日本舉左手的招財貓為「母貓」，象徵廣結善緣、千客萬來。所以在日本的店家大多是擺放母貓，因為他們相信只要有人潮，就會有錢潮。招財貓的擺放位置也是有學問的，如果放在家中的話，通常會擺放在玄關處；如果是店家，就會放在店門口，面對著門外招手，有「招客」之意。

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

新款是以邁阿密夜晚Miami Night為主題的招財貓，帶有點80年代的華麗霓虹復古Style，看著它彷彿也能感受到正在舉行的Disco Party。

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

最新款則是以聖誕節為主題的款式，以節慶的代表色紅色、綠色搭配上亮面來呈現出節日的歡樂氛圍，紅色代表良善，提醒妳在假期中都能待人很nice，當然假期之後也要繼續；綠色帶給妳沉思，並為家人帶來幸福。

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

如果覺得要用電池不太環保或是太麻煩，其實也有太陽能的款式，但是Size比基本款的再小一點，也沒有那麼多的顏色可以選，這款蠻適合擺在車上的！

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

Donkey除了招財貓擺飾之外，也推出了許多不一樣的招財貓周邊，像是布徽章，妳想縫在帽子上或是衣服上都很ok喔！也還有各色可愛的鑰匙圈，有種能把錢財帶進來鎖起來的感覺。

▲招財貓。（圖／LOOKIN提供）

但是眾多的招財貓周邊中，小編最喜歡招財貓馬克杯，因為這款最特別了，邊喝飲料的過程中，貓咪會慢慢地露出來，好像在跟妳Say Hi一樣，又有趣又可愛！好啦～看完這麼多時髦的招財貓，是不是心癢癢呢～心動不如馬上行動吧！

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

招財貓, 招財, 居家擺飾

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