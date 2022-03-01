拜託別再下雨！「晴天娃娃扭蛋」、史努比小吊飾祈求好天氣

實習記者吳昀庭／綜合報導

先前連日下雨讓空氣潮濕、東西發霉，心情也跟著鬱悶，這時突然有股衝動想掛上一隻晴天娃娃祈求好天氣，希望放晴的日子能持續久一點。日本有一款超簡易的「晴天娃娃扭蛋」，讓你用扭蛋殼輕鬆DIY屬於自己的娃娃，還有一款史努比化身晴天娃娃的小吊飾，可以掛在雨傘上求好運。

「晴天娃娃扭蛋」由日本扭蛋公司YELL所推出，只要把扭蛋殼當成娃娃的頭，並用裡面附的白色塑膠布、橡皮筋包起來，再穿上細繩、貼上表情貼紙，就能輕鬆製作出屬於你的晴天娃娃。扭蛋依橡皮筋顏色分成紅、黃、藍、綠、紫、黑6款，表情貼紙有隨筆畫的笑臉、哭哭表情、腮紅微笑、漫畫眼睛等6種。

▲日本扭蛋公司YELL推出的「晴天娃娃扭蛋」。（圖／翻攝自chappy-net.com）



另外，日本Bandai公司也有推出一系列《PEANUTS》晴天娃娃小吊飾扭蛋，這系列有史努比、查理布朗、糊塗塌客、莎莉、酷哥喬（Joe Cool）5種，他們全員穿上雨衣，變成神似晴天娃娃的造型，讓你能掛在雨傘上祈求好天氣，隨著吊飾扣環大小不同，也可以掛在原子筆、水瓶等不同地方。

▲《PEANUTS》小吊飾造型很像晴天娃娃。（圖／翻攝自bandai.co.jp，下同）



這款小吊飾除了《PEANUTS》角色，先前也推出過「三麗鷗家族」系列，有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗4種款式。他們就像穿了雨衣一樣，身體變成半透明，Kitty的配色很像晴天娃娃，美樂蒂和大耳狗的粉紅、淺藍色澤好夢幻，小吊飾同樣可以掛在雨傘或其他小物上面。