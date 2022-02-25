陳庭妮婚禮前「不登記」原因曝光！「同居地雷」絕不能在床上吃東西

記者王則絲／台北報導

女星陳庭妮今（25日）現身LONGCHAMP春夏新品預覽會，為宣布訂婚後首場參加的時尚活動，現場難免引發媒體們對她婚姻狀態的好奇，問及何時要登記結婚？她提到：「我覺得不可以先登記，因為登記了就不會想辦婚禮了。」另外專訪中陳庭妮也分享若和她一起生活，有一項最大的地雷就是「不能在床上吃東西」。

▲陳庭妮今出席LONGCHAMP春夏活動。（圖／記者林敬旻攝）



陳庭妮今天穿著LONGCHAMP 2022春夏的無袖迷你連身裙，頭戴植物圖騰的絲巾做為髮帶，緊接著換上另一套陶器圖騰的綠色長洋裝，搭配花朵髮帶以及木底楔型鞋，整個人彷彿來到了南法普羅旺斯一般，洋溢浪漫悠閒的法式氛圍。

▲陳庭妮身穿無袖短洋裝、手提裝滿花朵的水桶包手袋，彷彿來到南法普羅旺斯一樣。（圖／記者林敬旻攝）



陳庭妮與胡宇威宣布訂婚後首次現身公開活動，不免被問及婚姻問題，她重新聲明兩人目前還沒有結婚，只是求婚成功的階段，另外她也表示很嚮往南法風情的婚禮，希望疫情快點退散才能完成這個夢，但是意外的蹦出一句：「我覺得不可以先登記，因為登記了就不會想辦婚禮了。」原來以陳庭妮的個性來說，她很清楚自己會容易拖延：「會覺得既然登記了就沒關係、沒關係，一直往後挪。」

▲陳庭妮身上的大型托特包，非常適合用來買花。（圖／記者林敬旻攝）



戀情公開後的生活，若以三個詞來形容，陳庭妮認為是「開心」、「自在」又有些「不好意思」的，她提到其實生活沒什麼改變，這是一件很值得開心、慶祝的事，但是收到大家的關注以及恭喜，也讓本性低調的她感到不好意思，另一方面則是因為不必再避嫌躲藏，心境上變得更為自在，可以更隨心所欲去參加彼此的聚會。

雖然陳庭妮與胡宇威還沒有正式同居，但想和妮妮一起生活的話，有一項最大的地雷必須避開，她於訪問中提到：「不可以在床上吃東西！因為我覺得要區分一下生活的空間，以前剛搬出來住在小套房，做什麼事都在床上，會發現床單上面有食物碎屑，就會覺得說房間還是歸休息，如果要吃東西就要在客廳跟廚房吃。」

▲LE PLIAGE TORCHON系列亞麻托特包，NT＄5,900、LE PLIAGE TORCHON系列手提包XS，NT＄6,800。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP 2022春夏系列設計引領眾人置身陽光明媚的法國普羅旺斯，讓人感覺瞬間走出了連日陰雨的陰霾，本季從法式經典藝術品中汲取靈感，融入了傳統陶藝、刺繡，以及熱情繽紛的明亮色彩和花卉元素。其中陳庭妮特別推薦LONGCHAMP與成立於1866年的頂級亞麻茶巾製造商Charvet，所聯手打造的「Le Pliage Torchon亞麻托特包」，採用正統茶巾對折而成，塑造大型的包袋尺寸，佐以紅藍白線條同時呼應法國情懷，另一款紅色格紋的Le Pliage手提包系列，靈感則是來自於小酒館常見的桌巾。

▲LONGCHAMP經典ROSEAU系列在本季重新以「水桶包」詮釋推出，外型十分可愛又實用。（圖／記者林敬旻攝）



▲花蕾圖騰手提包、腋下包，搭以經典竹節扣。（圖／記者林敬旻攝）



▲LONGCHAMP 2022春夏手機袋。（圖／記者林敬旻攝）



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