《殭屍校園》班長趙怡賢爆紅漲粉350萬！戲外靠3招打造好感穿搭

文／Dappei

穩坐 Netflix 冠軍的驚悚影集《殭屍校園》以核彈級的末日感引發熱烈話題，劇中這群新生代演員也因此人氣倍增，其中，飾演聰明、高冷班長的女星「趙怡賢」，IG 更是短時間內由 30 萬粉暴漲至 350 萬粉，超猛吸粉讓人瞠目結舌！不知道你有沒有發現，其實趙怡賢曾在爆款劇《機智醫生生活》飾演龍鳳胎的潤福一角，雖然戲分不多，但是精明中又帶點呆萌的可愛反差讓人印象深刻，與這次在《殭屍校園》中角色人設大有不同，更展現趙怡賢演技的柔韌度。

有別於《殭屍校園》中高冷酷妹形象，趙怡賢私下穿搭則非常清新素雅，簡簡單單就讓人感覺如沐春風，Dappei 也整理出他偷偷美的小細節，2022 跟著趙怡賢當個精緻美女子吧！

★ 善用飾品升級

素面穿搭容易落於平淡，可以學習趙怡賢搭配耳環、手鍊等飾品，因為是素面穿搭，所以反而更可以突顯這些飾品的存在，不但有了亮點也更顯精緻，是非常簡單讓穿搭質感升級方式。

★ 活潑色系單品簡單製造重點

雖然趙怡賢穿搭素雅，但他會選擇酪梨綠、香芋紫、鵝黃色等低飽和但活潑俏皮的單品，不僅十分減齡，也讓基本款變成重點款，穿搭因此有了重點，走在滿佈黑白灰的街頭，反而更出挑。

★ 單眼皮眼妝秘訣

隨著審美的框架不斷被打破，漂亮一詞早已不是雙眼皮的專利，單眼皮也非常有個性美，許多人以為單眼皮就是要把眼線畫得越粗才越能顯大，但其實只要像趙怡賢以細細的眼線勾勒出輪廓，反而會讓眼睛更加清楚顯得炯炯有神，妝容也更感細膩。

Dappei 結語：

搭編看完《殭屍校園》晚上都不敢起床上廁所，畫面跟屍變的聲音都揮之不去（但還是要看），趙怡賢在《機智的醫生生活》裡也很可愛，被趙怡賢圈粉但還沒刷過的快點了！

文字編輯：Sofie / 圖源：趙怡賢 IG

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