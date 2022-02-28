太妍、Jennie最愛3款「童趣風飾品」　小熊軟糖項鍊一戴上就甜到不行

文／Lookin

最近飾品圈掀起一陣「童趣風」，為什麼說是童趣風呢？因為這些飾品看起來就像玩具一樣，而且韓國藝人們還都爭相配戴喔！像是小熊軟糖、彩色串珠、壓克力塑料感都能勾起童年的快樂回憶，搞不好回家把許久沒整理的櫃子翻一翻，都還能找到小時候購入的飾品喔，現在可是正夯的呢！懶得找、找不到也沒關係，因為這些童趣風飾品都是小資族絕對能負荷的價位，趕快一起來看看吧！

小熊軟糖

▲太妍、GD都戴過小熊軟糖項鍊。（圖／翻攝自IG@ts.shampoo、taeyeon_ss）

權志龍 G-Dragon在先前釋出的洗髮精廣告裡就有戴著小熊軟糖的項鍊與手鍊，超愛他的反轉魅力，原本認為只適合女生戴的飾品被他戴起來都超級合理與時尚。太妍也在表演時戴上了繽紛的小熊軟糖項鍊與耳環，超級可愛的而且舞台效果很足！將小時候愛吃（其實現在也還是很愛吃）的小熊軟糖與飾品結合，讓妳一戴上整個人就甜到不行，也潮到不行！

▲小熊軟糖造型飾品能融化少女心。（圖／翻攝自storemarais、Snatch、bonnyread、finedayselect網站）

（由左至右）Crystal Haze懷舊小熊軟糖 鑲鑽墜飾，NT$1,980；好天氣選物QQ糖霜小熊軟糖髮夾組，NT$89；BONNY&READ糖霜小熊軟糖耳環（3色），NT$210；Snatch小熊玩小彩球手作耳環（葡萄口味），NT$220

彩色串珠

▲彩色串珠是韓國女星熱愛的穿搭單品。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、jessica.syj）

最讓女孩們回味無窮的一定是這款彩色串珠飾品，小時候一定都有拉著媽媽去文具店買珠珠的回憶，想不到現在反而又流行起這種復古又繽紛的飾品。而且串珠的變化有非常多，簡單的單色串珠，或是透過珠珠串出小花的圖案，又或是加入一些可愛的字母、糖果、水果元素的珠珠…等，而且不管是單一條配戴或是多條一起戴都能帶出幾分童趣、可愛與時髦的氣氛。而且不久前Youtuber -Meg Lu也在她的影片中分享如何自己做出串珠戒指喔，想重溫小時候手作趣味的女孩們，可以去看看喔！

▲串珠造型多變，非常時髦。（圖／翻攝自ZARA、OrangeBear、Trytryacc、bonnyread、una-acc網站）

（由左上至右下）ZARA串珠項鍊組合，NT$650；OrangeBear繽紛童趣小花串珠手鍊可調節（3色），NT$319；BONNY&READ愛與和平手鍊組，NT$450；Trytryacc小花串珠戒指／彩色線圈戒指（多色），NT$49；ZARA串珠環形耳環，NT$490；UNA Accessory復古彩色珍珠手鍊，NT$349

壓克力

▲壓克力元素為穿搭增加率性感。（圖／翻攝自IG@ylyl_official、taeyeon_ss）

塑料感的壓克力飾品也是童年的回憶之一，有點玩具般的質感，搭配上簡單大方的幾何形狀，都讓人一見傾心。Jennie戴的果凍感水鑽戒指、太妍戴的糖果色壓克力耳環，都是線條簡單的款式，但一戴上就能增加氣場與整體造型的完整度。不管是飽和色的、透明感的，都能疊加搭配更顯活潑與童趣。而且壓克力的飾品色彩多樣、材質又相當輕巧、也不怕碰水碰汗，又非常百搭，所以妳絕對要擁有一款喔！

▲壓克力材質完全不廉價，反而很有質感。（圖／翻攝自Trytryacc、ecostyle、bonnyread、una-acc網站）

延伸閱讀：



選對水晶人緣、桃花翻倍漲，『草莓晶、粉晶、紫晶』提升運勢又超時髦！水逆來了也不怕～



7款Gucci千元隱藏版【戒指/手鍊/項鍊】價格超甜~小資結帳不考慮！



※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。