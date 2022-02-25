fb ig video ETtoday search mobile

《殭屍校園》李瑜美粉絲暴漲175倍！3大穿搭技巧美得毫不費力

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

NETFLIX 話題韓劇《殭屍校園》（지금 우리 학교는）在全球造成熱烈迴響，受歡迎程度甚至超越《魷魚遊戲》和《地獄公使》！除了緊張刺激的活屍劇情備受討論，連帶出演者的人氣都跟著狂漲。繼先前介紹的爆紅美女班長「趙怡賢」後，不知道大家有沒有發現飾演勢利惡霸女李娜妍也很熟悉呢？沒錯，她正是之前憑藉《魷魚遊戲》登上熱搜的大勢女演員「李瑜美」。

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

究竟李瑜美的人氣有多驚人？光是 IG 追蹤人數就從4萬暴漲到748萬，廣告、代言更是接到手軟，直接躍升新一代時尚寵兒。有別於《殭屍校園》中囂張跋扈的富家女形象，李瑜美私下穿搭則大走小清新路線，簡簡單單就讓人好感度提升，這回 Dappei 也整理出她偷偷美的小細節，一起來看看吧～

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

#針織單品超減齡

面對近期忽冷忽熱的天氣，帶有復古隨性的針織單品便成為不少女孩的心頭好，就連李瑜美都不例外！第一次入手針織單品的女孩，搭編推薦從百搭的「針織背心」入手，單穿加上一件牛仔褲就散發青春少女感，亦可內搭襯衫或 T 恤增添造型豐富度。

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

#同色系穿搭不踩雷

對於穿搭初學者來說，同色系穿搭絕對是最不踩雷的搭配方式之一！可別以為「同色系」就是一定要穿著完全相同的顏色，建議可以利用相近色好比：紅色＋桃紅色來做疊加，不但視覺層次感瞬間提升，造型看上去也更加乾淨統一，輕鬆就穿出撩人好感。

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

#腰線一高，比例就高

無論是哪種身型的女孩都必須掌握「凸顯腰線」這個穿搭小技巧！由於腰部是整體最纖細的地方，適時露出來可以有效延伸比例，給人胸部以下都是腿的錯覺。如果是個子較嬌小的女孩，可以利用高腰褲、短版上衣、收腰連身裙等單品製造腰線上移的效果，看上去雙腿立刻變得超修長！

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

▲李瑜美穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

雖然李瑜美在《殭屍校園》中的人設並不討喜，但精湛的演技和私下高超的穿搭技巧還是相當值得關注。只能說還沒追蹤李瑜美的朋友不妨趕緊將她列入追蹤清單！

文字編輯：Lisa / 圖源: 李瑜美 IG

《殭屍校園》爆紅的班長「趙怡賢」從 30 萬飆漲到 350 萬粉，戲外好感穿搭原來靠這些小地方偷偷美

《殭屍校園》尹燦榮、朴所羅門、劉仁秀「男大生定番穿搭」，帽 T、牛仔褲就能穿出率性 ，襯衫搭出微熟感

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 李瑜美, 殭屍校園

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起

泰迪熊掰掰！英國百年品牌Harrods亞洲全撤　新光三越2折起大出清

泰迪熊掰掰！英國百年品牌Harrods亞洲全撤　新光三越2折起大出清

台南三井23間「開幕最優惠懶人包」　買一送一、現折通通有

台南三井23間「開幕最優惠懶人包」　買一送一、現折通通有

孫芸芸28萬香奈兒大衣慘撞潘瑋柏！　靠美腿與精心搭配完勝 皮膚科醫師曝8種「痘痘最怕的水果」　草莓抗發炎還能美白保濕 日網超準心測「上班背什麼包」　看出適合你的婚姻伴侶特質 「9個跡象」代表你該排毒！營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」 《鬼滅之刃》「九柱」班機登場！空姐穿禰豆子圍裙、還能吃到炎柱便當 星巴克新品「宮廷風茶杯」夢幻爆紅　杯裡藏「植物圖騰」細節美翻！ 告別月光族！5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面