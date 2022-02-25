《殭屍校園》李瑜美粉絲暴漲175倍！3大穿搭技巧美得毫不費力

文／Dappei

NETFLIX 話題韓劇《殭屍校園》（지금 우리 학교는）在全球造成熱烈迴響，受歡迎程度甚至超越《魷魚遊戲》和《地獄公使》！除了緊張刺激的活屍劇情備受討論，連帶出演者的人氣都跟著狂漲。繼先前介紹的爆紅美女班長「趙怡賢」後，不知道大家有沒有發現飾演勢利惡霸女李娜妍也很熟悉呢？沒錯，她正是之前憑藉《魷魚遊戲》登上熱搜的大勢女演員「李瑜美」。

究竟李瑜美的人氣有多驚人？光是 IG 追蹤人數就從4萬暴漲到748萬，廣告、代言更是接到手軟，直接躍升新一代時尚寵兒。有別於《殭屍校園》中囂張跋扈的富家女形象，李瑜美私下穿搭則大走小清新路線，簡簡單單就讓人好感度提升，這回 Dappei 也整理出她偷偷美的小細節，一起來看看吧～

#針織單品超減齡

面對近期忽冷忽熱的天氣，帶有復古隨性的針織單品便成為不少女孩的心頭好，就連李瑜美都不例外！第一次入手針織單品的女孩，搭編推薦從百搭的「針織背心」入手，單穿加上一件牛仔褲就散發青春少女感，亦可內搭襯衫或 T 恤增添造型豐富度。

#同色系穿搭不踩雷

對於穿搭初學者來說，同色系穿搭絕對是最不踩雷的搭配方式之一！可別以為「同色系」就是一定要穿著完全相同的顏色，建議可以利用相近色好比：紅色＋桃紅色來做疊加，不但視覺層次感瞬間提升，造型看上去也更加乾淨統一，輕鬆就穿出撩人好感。

#腰線一高，比例就高

無論是哪種身型的女孩都必須掌握「凸顯腰線」這個穿搭小技巧！由於腰部是整體最纖細的地方，適時露出來可以有效延伸比例，給人胸部以下都是腿的錯覺。如果是個子較嬌小的女孩，可以利用高腰褲、短版上衣、收腰連身裙等單品製造腰線上移的效果，看上去雙腿立刻變得超修長！

Dappei 結語：

雖然李瑜美在《殭屍校園》中的人設並不討喜，但精湛的演技和私下高超的穿搭技巧還是相當值得關注。只能說還沒追蹤李瑜美的朋友不妨趕緊將她列入追蹤清單！

文字編輯：Lisa / 圖源: 李瑜美 IG

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