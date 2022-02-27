營養師曝「冬天容易便秘」4因素　加碼「4大改善法」讓你更順暢

▲營養師揭冬天容易便秘的4大因素。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unslpash、pexels

雖然冬季已經快到尾聲，但最近天氣還是冷到不行，你是不是也常窩在家裡大吃大喝，補充熱量來避冬，結果最近常便秘？營養師姚晴徽表示，許多人冬季容易便秘，是因為活動量減低、水分攝取不足，甚至腸胃消化不良，快跟著做好4件事，就能幫助改善排便情況，讓你更順暢。

過年的大魚大肉加上最近的情人節、元宵節接連到來，許多人的腸胃都有點吃不消，姚晴徽表示，冬天常有消化不完的食物在腸胃裡，主要就是因以下4點因素，進而導致「冬天容易便秘」的情況發生。

＃水分攝取不足



經常只喝熱飲，像是熱牛奶、熱可可等，或是以為喝酒能保暖，常喝酒反而導致身體脫水。

＃腸胃消化不良



天氣冷容易讓人感覺肚子餓或嘴饞，常吃重油重鹹的餐點，或一次性大量進食，容易使腸胃消化不良。

＃缺乏膳食纖維



水果生冷，在氣候寒冷的冬季較少吃，如果又少吃蔬菜，就會缺乏膳食纖維。

＃腸胃蠕動下降



氣溫降低，使活動力下降，也使腸胃蠕動跟著下降，且冬天時交感神經作用活躍，會抑制腸胃蠕動。

想緩解冬季便秘情況，快跟著營養師建議做好以下4點。

1.多喝水



冬天出汗量少，很容易忽略喝水，但實際上，當身體維持在水合狀態才更以主妤飽暖，也有助於排便，建議每日喝水2000～3000c.c。

2.適當飲食



避免一次性大量進食，加重腸胃的負擔，最好能合理化每餐的份量，並減少多餘的調味以及加工食品，因為高油高鹽的食物，會延長食物待在消化道理的時間。

3.多吃新鮮蔬果



膳食纖維能夠增加糞便體積，擴張長臂，促進腸胃蠕動而改善便秘的情況。成人每日膳食纖維建議攝取量大約為20～38g，來源光靠蔬菜水果其實還不夠，最好能在主食當中，以未精緻的全榖雜糧類替換，例如全穀飯、糙米等。

4.增加活動量



冬天時節，交感神經的作用較活躍，使得血管收縮，血壓上升以維持體溫，同時也會使得腸胃蠕動減慢，因而可能導致便秘。建議適時地增加運動頻率，活動舒展身心，除了能有效促進腸胃蠕動之外，也能幫助抒發壓力。

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