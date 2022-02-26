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LIFE・經典／新光三越攝影大賽得獎作品　用片刻光影反思人生

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▲新光三越攝影大賽優勝。（圖／業者提供）

▲新光三越攝影展於信義新天地A9舉行。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從2007年開啟的新光三越國際攝影大賽，今年邁入16個年頭，仍持續邀請多位設計、影像創作、視覺藝術等多方領域擔任評審，從眾多國內外參賽者各類型攝影風格作品中，評選出年度優秀作品，今年優勝的作品已經正式公佈，民眾可於新光三越百貨逛街之餘，來實際體驗藝術家以獨特角度詮釋影像與人生的關鍵一瞬。

每年9至11月向全球公開徵件的「SKM PHOTO 新光三越國際攝影大賽」，不分年齡、國籍，不需繳交報名費，凡攝影愛好者皆可參賽，競賽方式以「五張照片敘述一則影像故事」，每年邀請5至6位攝影、設計、影像藝術等領域專業老師擔任評審，今年也收到破千件報名作品，2／25對外宣布優勝作品。

首獎《看見不見》　蔡昌吉

▲新光三越攝影大賽優勝。（圖／業者提供）

所謂「像由心生」，攝影者還能體現什麼是存在的畫像？
看見不見─虛無存在的畫像，企圖以隱晦的視像探究於「有與無」存在曖昧的概念。並以類超現實語意的暗喻影像，反映時間、消逝、存有與歷史的懸浮狀態。

貳獎《剝離》　謝哲維

▲新光三越攝影大賽優勝。（圖／業者提供）

世界終將數位化，當人格與記憶成為0與1的組合，我們是否真的存在過。

參獎《回家》　李進能

▲新光三越攝影大賽優勝。（圖／業者提供）

有些人類施以近造物者的力量來保護瀕危的動物，卻也有些人類正對動物進行迫害。
我們打破自然界的生存定律，一邊破壞牠們原本的棲息地，又一邊打造牠們的避難空間。每一種生物在自然界中都有各自的定位，但我相信「監禁」與「被觀賞」不應是任何一種生物的職責。
在動物園拍攝這些動物時，我一直在思考，這裡真的屬於他們嗎？接著開啟google map，用影像將這些動物送回家。

▲新光三越攝影大賽優勝。（圖／業者提供）

▲馬賽Kyo《永恆的符號》，攝於納米比亞索蘇斯鹽沼。

而新光三越國際攝影聯展首站即起在新光三越台北信義新天地A9九樓展出，展覽共分為A、B二區，A區展出今年精彩得獎作品與童立邀請展，共有25位攝影師、223幅影像故事；B區則有今年與美國紐約Anastasia Photo藝廊共同聯手，邀請英國紀實攝影師克萊爾・托馬斯 Claire Thomas首度來台展出三大系列與全球首度發表新作，以及極境旅行攝影師馬賽Kyo，探尋久違的自然美景。A區開放免費參觀，B區則須購票入場。

關鍵字：

LIFE, 經典, 攝影, 藝術, 新光三越

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