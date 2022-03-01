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2022球鞋要選「軍綠色」！Nike Dunk Low、NB最強聯名已經出現

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▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

文／Dappei

現以「聯名鞋款」為主要趨勢的球鞋市場，雖品牌與品牌們的合作是我們決定購買的關鍵因素，但我們仍可從一整年推出的鞋款當中，整理出每年球鞋市場，甚至是品牌們喜好的色調，來形容今年是哪個配色的一年。而目前還處在 2022年初，就有許多品牌陸續透過聯名推出軍綠、墨綠色的鞋款，加上去年底BV總監的突然告別，使得BV綠再度被瘋狂搶購的現象，莫非今年就是屬於綠色的一年嗎？這回跟著搭配一同瞧瞧2022這些軍綠、墨綠的聯名鞋款吧！

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲BV綠球鞋正夯。（圖／翻攝自wtaps、nike官網）

1. Nike Dunk Low 酪梨

其實這款球鞋在原本中文翻譯叫做「牛花果」，也就是酪梨。Nike過去時常透過鮮豔繽紛的球鞋配色，以此來吸引消費者的注意力，而最能完美演繹這些配色的便是水果，從過去推出的草莓、藍莓等水果系列也都獲得不錯的銷售數字。這次Nike推出Dunk low酪梨配色，透過皮革材質覆蓋來和酪梨的果皮顏色呼應，應用鞋身多處的淺綠色線條，勾勒出酪梨內的果肉意象。不僅如此，就連鞋舌、鞋盒等細節也做出獨特的設計，可說是更近一步契合酪梨主題。

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲Nike Dunk Low酪梨配色。（圖／翻攝自nike官網）

2. JJJJound x New Balance 990v3

前些日子JJJJound才剛結束和A BATHING APE的聯名，沒想到不久後又再度曝光和New Balance的最新聯名鞋。這雙聯名鞋款選擇NB旗下很紅的990 V3當作對象，有別於過去整體灰階色調的感覺，這次改以淺綠色來呈現，透過網眼布與絨布革的層次感，搭配鞋舌、中底、大底呼應銀、白、黑的細節點綴，絕對是軍、工裝風格愛好者的好選擇。

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲JJJJound x New Balance 990v3（圖／翻攝自JJJJound官網）

3. WTAPS x Vans

過去西山徹的WTAPS就曾與Vans推出讓許多日系愛好者為之瘋狂的聯名鞋款。這次正值25週年，並藉此推出兩雙Vans經典的鞋款，那就是Sk8-Hi和Authentica，延續著WTAPS的品牌精神，鞋身整體顏色注入大量的軍事配色，透過異材質拼接打造的外型，雖是聯名款，卻有著不失質感的低調風格。

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲軍綠球鞋。（圖／dappei提供）

▲（圖／翻攝自wtaps）

Dappei 結語：

一個農曆新年才剛過不久，球鞋市場便推出那麼多的軍綠色系鞋款，而且在還不包括其他綠色系列，今年是不是綠色當紅的一年呢？讓我們拭目以待！

文字編輯：Kris

「軍綠色」狂熱份子讓我看到你的手！日本型人的穿搭範本學起來，一起當秋冬 MAN 爆的文青男！

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 球鞋, 聯名, 墨綠, 軍綠

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