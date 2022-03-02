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春季來當「甜系女孩」！5個層次穿搭靈感　無糖到螞蟻甜通通包辦

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲甜度穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

酸酸甜甜的春季即將到來，空氣中瀰漫著浪漫的花香氛圍，事實後準備下手治裝春季打扮了。除了耍辣、耍酷、耍個性，各位搭黨們今年不妨參考耍甜一下，還記得兒時喜歡的蝴蝶結、澎澎裙和各式洋裝嗎？不管你是否屬於可愛甜美系女生，絕對都有適合自己的甜度，今天 Dappei 提供了五個層次的「甜系女孩」穿搭靈感，回甘系到螞蟻甜通通包辦！

▎回甘系女孩：部分單品、小物

屬於「無糖」自然散發甜味香氣，第一眼看不會察覺到甜美，但多看幾遍會回甘的穿搭類型；推薦單品有大片領、吊帶褲及粗框眼鏡等，這幾樣單品小物容易與其他風格做混搭，同時也具有青春少女的氣息，平時即極少以甜美可愛為風格的女孩可以做為入門參考！

▲甜度穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

▎微糖系女孩：暖色系、淡色系、繽紛感

加了一點甜度的穿搭，酸甜中帶點澀的感覺，在這類穿搭還是偏重於成熟、簡約、穩重的風格，可以從顏色挑選上下手，以暖色或淡色系為主調，像是柔和的馬卡龍色系，因為低彩度加上繽紛的元素，給人清新可愛的感覺視覺上看起來更舒服和諧。

▲甜度穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎鹽甜系女孩：垂落感剪裁、飄逸感材質、疊厚保暖

到了半糖這個層次就屬於大家最近常聽到的「可鹽可甜」穿搭，在清爽中帶香甜，是讓人最愛不釋手的風格之一。著重於材質與剪裁上，推薦帶有垂落感、飄逸感的款式，例如荷葉邊剪裁，或是長版襯衫等，更進階可以搭配層次穿搭法疊厚，達到風格平衡。

▲甜度穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

▎蜜甜系女孩：滿版圖樣、小碎花、編髮

接近滿糖的七分甜少女，除了上述所說過的片領、色系、材質等，推薦更細緻的圖樣選擇，以重複、滿版的圖樣，例如菱格紋、小碎花，在可愛中仍能散發出獨有的女人味，營造甜美淡雅的感覺，另外，在整體造型上可以嘗試編髮，增添活潑俏皮感！

▲甜度穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

▎螞蟻甜女孩：適當甜美很重要

屬於這類的超甜女生們，衣櫃裡可能都是滿滿的甜美元素，所以給這類女生的穿搭建議是「適中」，「如何穿出恰到好處的甜美？」就是要注意的重點了。建議在蕾絲邊、碎花、學生襪等等甜美元素中，至多採三樣元素混搭，才不會過於「死甜」啊！

▲甜度穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

Dappei 結語：

浪漫甜甜春季即將到來，大家還沒決定好春裝如何置裝打扮，不妨可以參考迷人可愛的「甜系穿搭」，不論是否身為螞蟻人的你，絕對有適合的甜法！

文字編輯 ：Rulu

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 春季

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