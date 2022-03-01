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「九頭身超模」穿極辣泳裝引熱議　細繩纏螞蟻腰太犯規　

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記者王蓁蓁 / 台北報導

國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）完美的「九頭身」比例與精緻外貌無可挑惕，加上卡戴珊家族成員的身份，是不少精品大牌的寵兒。近日她釋出為英國時尚雜誌《i-D》拍攝的照片，更是接連以超破尺度的高開衩、泳裝出鏡，布料吉極少、身材極好，大膽挑戰粉絲們的視覺感官，讓人忍不住邊噴鼻血邊狂讚愛心。

年僅26歲的坎達爾珍娜，曾連續兩年登上全球最高收入模特兒榜首，一直是精品最愛超模之一，平時穿衣作風就相當大膽的她，此次登上英國時尚雜誌《i-D》封面更是毫無顧忌，先是穿著GUCCI粉色開衩泳裝亮相封面，普通人難以駕馭的挖洞設計，在她毫無贅肉的身材竟更加惹火，緊接著換上BURBERRY的黑色性感套裝，並將雙手舉高擺出撩人姿態，大方曬出訓練有成的緊實手臂，兩側與腰身纏上的黑色細繩，讓她的螞蟻腰身更顯纖細，簡直是凡人不能穿搭。

坎達爾珍娜的大尺度造型不只如此，只見她接連以RICK OWENS橘色繞頸背心加上皮褲、CHANEL白色開衩泳裝、還有以裡面不穿方式呈現THE ROW西裝外套出鏡，其中一張照片，坎達爾珍娜更直接全身赤裸，以側臥姿態擺拍誘人，挑戰最破尺度的火辣，引粉絲們狂讚：「辣翻了」、「我不敢看」、「身材太狂了」。

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關鍵字：

Kendall Jenner, 畫報, i-D, 坎達爾珍娜

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