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米蘭時裝周／家具登上伸展台！　MOSCHINO豎琴、屏風禮服超敢玩

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▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2022秋冬女裝系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

一向不走尋常路的MOSCHINO，於昨（24日）米蘭時裝周帶來了秋冬大秀，本季創意總監Jeremy Scott將大秀打造成電影房間場景，帶有超現實主義色彩，一切華麗復古的家具出現在伸展台上，有吊燈洋裝、屏風與豎琴，處處細節值得品味。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Jeremy Scott將電影《2001太空漫游》中的臥室場景轉化為秀場靈感 。（圖／品牌提供）

Jeremy Scott將電影《2001太空漫游》中的臥室場景轉化為秀場靈感，不真實且虛幻的物件都走向伸展台，靈感始於 MOSCHINO的經典創作，1989 年和 1990 年，Franco Moschino 將餐具胸針和冷熱水龍頭把手作為裝飾，運用在成衣之中。本季最浮誇的莫過於古老的大鐘、櫥櫃、屏風變成了洋裝，用以華麗復古的黑金色元素疊加，不規則的衣著輪廓，全都耐看至極。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Cara Taylor所演繹的豎琴禮服更是隱藏亮點。（圖／品牌提供）

打頭陣的燕尾夾克裙， 將MOSCHINO經典把手化身為鈕扣；鏤空鑰匙被運用在剪裁合身的西裝外套上；而路易十四時代華麗復古的梳妝台，則被改造成外套、夾克和裙裝。其中超模Cara Taylor所演繹的豎琴禮服更是隱藏亮點，正面或許看不出，側面則將裙身連接琴弦，取代了立領上衣原本的翻領，巨大又科幻。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲Gigi Hadid（圖一）；Jeremy Scott換上太空服裝謝幕。（圖／品牌提供）

超模 Gigi Hadid的平口裙裝，前衛的腰線剪裁和羽毛裝飾相呼應，創造極佳的腰臀比例，建構出Jeremy Scott的奢華世界，最後Jeremy Scott換上太空服出來謝幕，寫下完美句點。

關鍵字：

米蘭, 時裝, MOSCHINO, 秋冬

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