3女神連環撞！孫藝真、徐玄、楊冪穿一樣　逆齡臉蛋太難超越贏了

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團少女時代忙內（老么）徐玄在最新出演的Netflix電影《解禁男女》，化身手拿皮鞭的火辣SM女王，不同於過往的超反差模樣大穫好評。近日她攜手劇中男主李濬榮登上韓版《allure》雜誌，其中一套一字領紅色洋裝搭配濕髮造型，驚人狀態釋放迷人氣息，而同套造型韓女星孫藝真、與大陸女星楊冪，也分別在拍照時穿過，3女神默契曬出香肩與美腿隔空較勁，難擋粉絲熱議。40歲的孫藝真較30歲的徐玄、35歲的楊冪年長，但逆齡臉蛋與好身材，讓她即使撞衫，也不輸「妹妹們」。

徐玄近幾年積極轉型演員，近日上檔的全新Netflix電影《解禁男女》，各種令人臉紅心跳的SM畫面掀起超高討論，尤其劇中化身手拿皮鞭的火辣SM女王，不同於過往的溫柔形象，反差模樣讓她再度圈粉。

在最近釋出的雜誌照中，她攜手劇中男主李濬榮接連換上多套火辣造型，包括穿著GIVENCHY的黑色西裝外套大秀美腿、還有MIU MIU的中空套裝露出性感螞蟻腰，其中一襲VALENTINO全紅一字領洋裝，襯得皮膚更加白皙，誘人的肩頸曲線完整展露，搭配濕髮造型與黑色厚底高跟鞋，即便是側顏照樣表現張力十足，讓原先狀態就十分驚人的她再度美出天際。

▲楊冪身穿VALENTINO鮮紅裙裝擺拍。（圖／翻攝自微博）

巧合的是，同套造型孫藝真早已在《ELLE》雜誌上演繹過，只見她運用紅唇妝容作呼應，盡顯撫媚姿態，彷彿少女般的凍齡臉蛋與身材，令人難以相信她已邁入40歲，同樣穿上這件禮服的楊冪，則大方秀出一雙逆天美腿，就算是與年紀較小的徐玄撞衫，孫藝真與楊冪也完全沒輸。

►孫藝真穿「一字領＋紅唇」撫媚破表！ 大逆齡網驚嘆：看不出40歲



►孫藝真撞衫小15歲「全球最性感女星」 全身穿一樣，網：沒輸