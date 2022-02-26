周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE於日前展開美國巡迴演唱會，其中亞特蘭大場次結束後，由台灣成員周子瑜在IG上發表貼文致意，只見周子瑜身上穿著短版的TWICE團服T恤，小露蠻腰、開心比YA自拍，而當鏡頭拉遠，下身的小熱褲更讓周子瑜一雙逆天美腿盡顯，九頭身黃金比例超驚人！

▲周子瑜穿著短版上衣小露蠻腰。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



周子瑜雖是團內老么但是不管是外型還是實力都堅強，日前正好處於團體續約期間，消息指出其他團員都與公司再簽5年，只有周子瑜談妥續約3年，以「單飛不解散」方式嘗試更多面向的發展，引起粉絲們關注。

▲（左）周子瑜展露一雙逆天美腿，畫面顯現九頭身黃金比例。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



可以確定的是，本次合約到期並沒有團員要離開，全員更是才剛展開了美國的第四次巡迴演出。在TWICE官方IG近日一則貼文中，由周子瑜露面向亞特蘭大的粉絲們表達開心心情，只見周子瑜維持著去年底時剪的及肩短髮，身穿短版扭結設計的團服T恤，讓她露出纖細腰線，高顏值電翻兩百萬按讚粉絲，而當鏡頭拉遠，才發現原來周子瑜下身穿著的是極短的熱褲，一雙修長美腿簡直逆天，讓本就擁有172公分高挑身形的她，展現出令人欽羨的九頭身黃金比例。

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