超強「抗乾」神精華！Kiehl’s藍鑽修護激萃、蘭芝「小水精」女星也愛用

▲蘭芝、Kiehl's都針對「乾燥」問題推出超強精華新品。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

現代人因快速緊張的生活步調、壓力、環境污染等許多內在和外在因素影響下，乾燥變成許多人的肌膚頭號困擾，還因缺水導致肌膚修護力下降，出現乾癢、暗沈、粗糙、紋路等問題，甚至更快老化。Kiehl’s、蘭芝就針對「乾燥」分別推出全新「植萃藍鑽修護激萃」和第七代升級的「小水精」水酷修護保濕精華，都是保濕、修護兼具的神級「抗乾」精華。

▲Kiehl’s 植萃藍鑽修護激萃，30ml，NT$2,200。



Kiehl’s發現，不少年輕肌膚也提前出現「乾老化」問題，陷入越乾越快老、越老越乾燥的惡性循環，而「油」則是修護乾老化的有效成分之一，因此打造出含有植物萃取精油的全新「植萃藍鑽修護激萃」。

將於3月上市的「植萃藍鑽修護激萃」由99.4%天然成分組成最接近人體肌膚分泌油脂的激萃，更富含時鐘草、角鯊烷、天竺葵、荷荷芭油等10大複合植物精萃，可穩定水油平衡，滋潤因乾老化導致的肌膚乾燥並預防水分散失，強化肌膚屏障及修護力，改善因乾燥導致的暗沈、粗糙、細紋等問題。而其細膩分子不僅滲透、吸收快，輕盈質地使用起來更沒有油膩感。

▲靠櫃體驗就能獲得明星組試用包，購買新品還升級豪華版體驗組。



「植萃藍鑽修護激萃」更有多種用法，可直接當作精華，在乳液、乳霜前使用；也可當作精華油，取2～3滴混入精華或乳霜中使用，或用在指緣滋潤；也能在保養最後一步取2～3滴按壓全臉，做最近超紅的「油封法」；還能在泡澡時加入水中，提升滋潤感。

Kiehl’s更推出上市體驗活動，即日起至3/31靠櫃體驗，即可免費獲得明星體驗組試用包＋小草作花草茶包，若購買全新「植萃藍鑽修護激萃」，還可獲得豪華版體驗組「激光極淨白淡斑精華4ml+超進化全能修護乳霜7ml」，再加化妝水40ml。

▲LANEIGE 水酷修護保濕精華，50ml，NT$1,650。



因應新型態數位生活所帶來的「數位乾燥」，使現代人肌膚受損越來越嚴重，蘭芝今年3月將推出全新升級第七代「水酷修護保濕系列」，以口服保健食品成分「褐藻醣膠」研發出獨家類奈米等級 「藍色玻尿酸」，可層層滲透、深入肌底，強化肌膚保濕力，同時能舒緩、修復及強化屏障，促進角質健康。

全系列升級的「水酷修護保濕系列」，其中又以有「小水精」之稱的水酷修護保濕精華人氣最高，獲得多位韓國女星喜愛代言，更被韓妞封為「國民保濕精華」，全新第七代「小水精」保濕力提升6倍，一整天水潤有感，修護力也更提升，強化肌膚屏障，保護受損肌膚，溫和零刺激配方，連敏感肌也能使用。

▲LANEIGE 水酷修護保濕霜，50ml，NT$1,450。



而系列中同樣擁有高人氣的「小水壩」水酷修護保濕霜，這次也推出清爽及水潤2種質地。清爽型為凝膠狀質地，含薄荷舒緩成分，能幫助肌膚降溫，減少脫水出油，並含大豆發酵萃取，維持健康肌膚屏障；水潤型則為乳霜狀質地，並添加角鯊烷、葡聚醣、益生菌等保濕修護成分，是超強乾肌防護罩。

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