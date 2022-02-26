皮膚科醫師教「不花錢變美」8秘訣！「抗糖飲食」真的有用

▲皮膚科醫師分享不花錢就能變美的日常習慣。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@laneige_kr

很多女生為了擁有好肌膚，花大錢買貴婦級保養品、做SPA都在所不惜，但其實日常生活中養成一些好習慣，不花錢也能變美！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了8個「0成本變美」的小秘訣，小資女、學生檔快跟著做。

＃重口味飲食少吃



少吃鹽份過高的食物，避免攝取過多鹽分導致體內水份減少，出現浮腫現象。

＃多喝水



成年人每天至少喝1500～2500ml的水，可以準備一個300ml左右的飲水杯，少量多次喝。

＃避免不良姿勢



盡量少做側臥、俯臥、撐臉等動作，避免擠壓加重皺紋，尤其是法令紋。

＃認真做防曬



黑色素細胞受到紫外線照射後數小時，就會加速分泌黑色素，所以堅持每天都做好防曬，可以利用帽子、傘、墨鏡做物理防曬；或是日常選擇SPF30/PA+++以上的防曬乳。

＃少吃高糖、高GI食物



抗糖化飲食也很重要，尤其要避免吃高GI食物，像是奶茶、蛋糕、巧克力等糖分高的食物，不僅避免糖化反應導致肌膚老化、鬆弛或暗黃，還能減少油脂分泌變多導致粉刺痘痘生成。

＃適當補充營養素



適量的補充維生素及微量元素，像是維生素C、維生素B、維生素E等都是對肌膚有益的營養素。

＃睡前別喝太多水



睡前兩小時盡量不要喝太多水，減少夜晚水分蓄積在體內而引起浮腫鬆弛的現象。

＃養成良好生活習慣



日常多做有氧運動，盡量早睡少熬夜，這樣可以幫助加速血液循環和代謝，讓皮膚更有彈性。

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