友情斷捨離！網揭「5種壞朋友」不要交，關係淡掉對你最好

▲交朋友其實有大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「人的一切煩惱，皆源於人際關係」，由此可知交朋友的重要性，你是怎樣的人，就容易吸引怎樣的人，若你常和消耗你的朋友在一起，容易陷入自我懷疑，以下5種朋友不能交，離得越遠越好。

#負能量爆棚的人

有的人就喜歡沉溺在負面情緒中，遇到任何困難，總是怪東怪西，而不積極改正自己，這種心態容易把自己陷入惡性循環，和他們相處久了，對個人成長完全起不了作用。

#不知道回饋的人

一段長久的關係，需要磨合和付出，像是生活上互吐苦水，互相給予忠告和建議，若只是單方面索取而不知回饋的人，請及時停損，別把時間浪費在自私的人身上。

#揭人瘡疤的人

每個人都有一些傷口不願意被提起，但有的人就喜歡藉著交情而不知分寸，一句話就打垮他人自尊，朋友貴在將心比心，沒有把你的感受當成一回事，這種人請不要再理。

#好高騖遠又安於現狀的人

身邊總有些朋友的能力和野心成反比，不夠了解自己，卻妄想著一步登天，和這種人相處，會變得不安於現狀卻又無能為力，上進心完全歸零。

#隨意批評別人的人

正所謂「誇讚的話可以脫口而出，批評的話要深思熟慮」，以批評為樂、隨意評論他人外貌，層次高不到哪裡去。

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