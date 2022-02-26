米蘭時裝周／「豐臀金」包緊緊看秀好意外　PRADA爆款三角包再進化

記者王則絲／外電報導

PRADA 2022秋冬女裝大秀於米蘭時裝周登場，延續先前秋冬男裝秀的概念，再次於劇院般的Z型伸展台展開。有「豐臀金」稱號的名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）難得是包緊緊的前來看秀，不免令人意外，與會名人還包括千萬網紅Chiara⋯⋯。PRADA本季著重在日常實用服裝，替男裝輪廓加入女性設計，另外，春夏爆款的三角包也進化了。

▲金卡戴珊難得包緊緊現身公開活動，網紅Chiara與老公Fedez。（圖／品牌提供）



創意總監Miuccia Prada和Raf Simons替2022秋冬女裝秀定名為「PRADA完美的意識形態」（AN IDEOLOGY OF PRADA），為日常生活中的每一刻賦予重要意義。大秀一開始，由超模Kaia Gerbert演繹一套飾有三角Logo的白色坦克背心、透視窄裙造型，為本季的概念奠下總印象。

▲PRADA 2022 秋冬女裝延續本季男裝秀場概念，由Kaia Gerber擔任開秀模特。（圖／品牌提供）



向來擅長操弄二元概念的PRADA這次也不例外，將實用的服飾賦予全新重點和意義，日常與精緻元素強烈對比，看似是破壞了兩端的各自的美學，實是體現了極致融合。

▲體現碰撞元素的造型貫穿本季，替寬大男裝輪廓的服裝單品，以不同形式加入女性化的元素。（圖／品牌提供）



例如替寬大男裝輪廓的服裝單品，以不同形式加入女性化的元素，打造露出頸部、背部的鏤空大衣，佈滿珠繡花朵的MA-1飛行外套呼應本季男裝，滾上一圈羽毛的俐落長大衣，將大Piece單品粗暴的束出腰身，或是仿舊皮革的擴肩大外套搭以透視裙的造型。

▲寬大男裝輪廓的服裝單品，以不同形式加入女性化的元素。（圖／品牌提供）



備受關注的手袋部分，本季秋冬則是聚焦在招牌三角元素上，不只以圖像印花出現在新款手提包、腋下包上，春夏爆款的「三角包」也被改良進化，出現了全新雙層、折疊設計的三角手袋。

▲爆款「三角包」在秋冬又進化出了延伸款。（圖／品牌提供）



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