米蘭時裝周／GUCCI秀驚現adidas「三葉草」！重點必爆款一次看

記者王則絲／外電報導

由於疫情緣故整整兩年脫離時裝周日程的GUCCI，在本季正式回歸米蘭時裝周，但在女裝的主場上，創意總監Alessandro Michele帶來的卻是一場大膽的無性別大秀，而其中最矚目亮點絕對是adidas Originals的驚喜現身，雙方合作遍及全身單品，一曝光便讓各地時尚迷的荷包開始緊張了。

▲GUCCI最新大秀「EXQUISITE GUCCI」（精裝變形鏡）於扭曲的鏡像秀場展開。（圖／品牌提供）

受到13世紀Vincent de Beauvais在《巨鏡》中，對於鏡子是一項重要知識工具、真實呈現事物象徵的闡述概念啟發，Alessandro Michele認為若光是這樣就太無趣了：「我一直厭惡那些扼殺想像力的說詞，有鑑於此，我想重建鏡子的另一特性，那就是創造畸變、施加魔法與喚醒鬼魂。」因此，GUCCI本季大秀於扭曲的鏡像世界裡展開，並命名為「EXQUISITE GUCCI」（精裝變形鏡）。

首先從驚喜曝光的「GUCCI X adidas Originals」開始看起，想必大家一早便被社群洗版了吧？轟動程度不亞於當時LOUIS VUITTON與NIKE的合作。雙方的合作遍及全身單品，透過Originals經典的三葉草標誌下方加上GUCCI字母的組合作為聯名Logo，還有處處可見三條白線綴於各式服裝，讓運動休閒的風格貫穿正式感。

▲GUCCI X adidas Originals聯名曝光。（圖／品牌提供）

吸睛聯名單品包括針織頭套、格紋西裝、運動風洋裝、露指手套、褲裝、三線靴款、Bamboo手袋⋯⋯，值得一提的還有近年時尚圈流行的DIY胸甲，也成為創作靈感，帶來了GG老花拼接運動布料、拉鍊上衣的馬甲，其中一套純白長禮服與Originals標誌的結合，則是替浪漫感受增添看似不可能的新意，也是本季的重點Look。

▲GUCCI X adidas Originals焦點單品。（圖／品牌提供）

▲浪漫白裙與馬甲造型。（圖／品牌提供）



除了曝光重磅合作企劃，「EXQUISITE GUCCI」還存在不少亮點，就像預告中運用的翻頁搭配書，隱喻穿搭的多種可能，更是不限由誰來穿，Alessandro Michele說道：「我透過交叉參照、變形、留白和拼接來進行我的工作，改變既定的認知，操縱和放大已有的事物，透過這些干預，我把經我之手的衣服視為真正的精裝光學實驗室。」模特兒服裝在復古飽和色彩中徑自穿梭，各式畫家帽款、激進龐克風的配件、變奏的經典賈姬包、Bamboo手袋⋯⋯也全是必看焦點。

▲更多焦點Look。（圖／品牌提供）

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