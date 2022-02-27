米蘭時裝周／Tod’s秀前砍造型原因曝光　經典「T字包」變得更美了！

記者王則絲／外電報導

在烏俄戰火交鋒時，世界依然運轉不停歇，米蘭時裝周正如火如荼進行中。Tod’s 2022秋冬女裝大秀於日前登場， 據外媒報導，創意總監Walter Chiapponi提到：「在最後這幾天，我決定縮減這個系列，讓它顯得更為必要。」不難聯想正是受戰爭消息的影響，他希望傳遞的是十分嚴肅的心情，「現在不是輕浮的時刻。」但本季依然有看頭，像是經典「T字包」就變得更美了！

▲由Gigi Hadid擔綱Tod's 2022秋冬大秀開秀模特，身穿全黑男版西裝造型登場。（圖／品牌提供）



Tod’s 2022秋冬以「義式傳統美學」圍繞主題，體現傳統價值之於Tod’s使命的重要性，Walter Chiapponi重新構思義式美學，將其改造成適合現代日常生活的樣貌。吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）穿著一件沉穩的男版西裝作為開秀造型，全黑的色調讓視線焦點匯聚在拿坡里式的西服剪裁上，使其結構更為柔軟、契合不同身型，為本季奠定基調。

▲本季以黑色、深色系以及駝棕色系貫穿。（圖／品牌提供）



本季Walter Chiapponi試圖傳達更基本精簡、更嚴肅的態度，綜觀下來大秀以黑色與駝棕色調貫穿，但也並沒有因此而顯得單調無聊，風衣和飛行員外套採用驚喜的面料組合、拼接手法，如絎縫皮革或是療癒的絨毛質感；針織單品亦是系列焦點，誇張的尺寸與份量感十分醒目，例如上衣的羊腿袖剪裁，凸顯高級感。

▲Tod's 2022秋冬重點Look。（圖／品牌提供）



配件部分亮點可多了，標誌性的Di Bag於本季經過解構重組，演化成擁有超凡柔軟觸感的包款，讓使用方式更具彈性；經典不敗的「T字包」T Timeless則是輪廓變得更加圓滑、優美，另有與精湛鉤織技藝結合的款式，都讓T字包變得更美了。WG繫帶短靴也是焦點單品之一，採用橡膠鞋底、溫暖色調呈現，透過全新比例營造出剛毅、軍裝風格。

▲Tod's 2022秋冬焦點配件單品。（圖／品牌提供）



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