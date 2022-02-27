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星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

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記者王則絲／綜合報導

星巴克推出的杯子總是能為粉絲們帶來許多驚喜，因應不同的節日、主題，設計出眾多美杯。不過不像星巴克最常走的淡雅質感或唯美路線，這次韓國星巴克推出了一款「Y2K格紋馬克杯」，療癒繽紛的色彩配上超可愛的童趣塗鴉，是時下最流行的Y2K風格，完全命中少女心！上市後立刻形成一股搶購風潮。

▲韓國星巴克棋盤格杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓國星巴克情人節系列。（圖／翻攝自韓國星巴克）

韓國星巴克於今年情人節推出的限定系列裡，除了有經典的粉色、愛心等元素的杯款之外，這回還推出一款「Y2K格紋馬克杯」，顯得特別有新鮮感。

▲韓國星巴克棋盤格杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓國星巴克推出「Y2K格紋馬克杯」。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

這款馬克杯一共推出兩種顏色，其一為藍白色的棋盤格，配上湖水綠色的把手，上頭還有笑臉、彩虹、雛菊等塗鴉的浮雕；另一粉嫩X紫色的棋盤格紋款式，則是搭配天空藍色的把手，並飾有愛心、閃電、音符等圖案，整個杯身圓圓胖胖的外型特別療癒，鮮豔、童趣、塗鴉又有些隨性浪漫的風格，正好符合時下流行的Y2K風潮。

▲韓國星巴克棋盤格杯子。（圖／翻攝自小紅書）

韓國星巴克所推出的這款「Y2K格紋馬克杯」雖是情人節系列，適合和另一半一人認領一個顏色使用，但也很適合和好姐妹一起用，可愛的外型一上架就引發搶購，不過有民眾透露韓國當地有些門市有補貨，喜歡的朋友尋找代購或許還有機會。

▲韓國星巴克棋盤格杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓國星巴克棋盤格杯子。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓國星巴克棋盤格杯子。（圖／翻攝自小紅書）

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關鍵字：

韓國星巴克, 星巴克, 格紋馬克杯, Y2K

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