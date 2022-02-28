fb ig video ETtoday search mobile

網曝一天最佳「睡眠時間段」，睡對時間讓你越睡越美

>

▲▼睡眠最佳時間。（圖／Unsplash）

▲睡對時間，有效提升精神氣力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有人說「睡的不對，努力白費」，由此可知睡眠的重要性，我們都知道一天需要充足睡眠，但是睡對時間才是關鍵，盤點一天最佳睡眠時間段，讓你越睡越美麗。

#凌晨1點至3點 熟睡養肝

一般來說，晚上10點到11點是最佳睡眠時間，據研究顯示，凌晨1點至3點是肝臟排毒與自我修復時間，日常容易暈眩煩躁的人，建議在這個時間一定要熟睡，第二天才能維持愉悅心情。

▲▼睡眠最佳時間。（圖／Unsplash）

#凌晨4點到6點  淺睡養腎

根據數據指出，凌晨4點到6點腎臟活動最強，建議早起排尿後可繼續睡覺，這段時間是最佳身體的淺眠時間。

#中午12點半到下午1點半 午睡安神

以中醫觀點來看，午覺是很重要的養生療法之一，因為午飯後血液黏稠度高，午休時休息小水可以緩解疲勞，而下午工作或是學習的效率也能夠大大提升。

▲▼睡眠最佳時間。（圖／Unsplash）

除了睡對時間，吃對食物也能幫助快快入眠，其中像是一般人常缺乏的礦物質鈣、鎂，能幫助改善肌肉、心臟收縮與神經感應性，皆對睡眠品質有所幫助。

▲▼睡眠最佳時間。（圖／Unsplash）

像是牛奶、小魚乾、深綠色、芝麻等食物含有豐富鈣質，而香蕉、堅果、葡萄乾等含有鎂，其中香蕉富含鈣、鎂，適當補充可以幫助安定神經，讓入眠更為順利。

►友情斷捨離！網揭「5種壞朋友」不要交，關係淡掉對你最好

關鍵字：

助眠, 最佳睡眠時間

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格 最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了 茱莉婭加納演活《創造安娜》假名媛！試鏡獲選僅靠一句話 周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！ 30秒測驗「選最愛的顏色組合」　找出你隱藏個性＆潛在工作特質 「超準心測」從背影選擇欣賞的女孩　偵測你是哪一種人！ 愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面