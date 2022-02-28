網曝一天最佳「睡眠時間段」，睡對時間讓你越睡越美

▲睡對時間，有效提升精神氣力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有人說「睡的不對，努力白費」，由此可知睡眠的重要性，我們都知道一天需要充足睡眠，但是睡對時間才是關鍵，盤點一天最佳睡眠時間段，讓你越睡越美麗。

#凌晨1點至3點 熟睡養肝

一般來說，晚上10點到11點是最佳睡眠時間，據研究顯示，凌晨1點至3點是肝臟排毒與自我修復時間，日常容易暈眩煩躁的人，建議在這個時間一定要熟睡，第二天才能維持愉悅心情。

#凌晨4點到6點 淺睡養腎

根據數據指出，凌晨4點到6點腎臟活動最強，建議早起排尿後可繼續睡覺，這段時間是最佳身體的淺眠時間。

#中午12點半到下午1點半 午睡安神

以中醫觀點來看，午覺是很重要的養生療法之一，因為午飯後血液黏稠度高，午休時休息小水可以緩解疲勞，而下午工作或是學習的效率也能夠大大提升。

除了睡對時間，吃對食物也能幫助快快入眠，其中像是一般人常缺乏的礦物質鈣、鎂，能幫助改善肌肉、心臟收縮與神經感應性，皆對睡眠品質有所幫助。

像是牛奶、小魚乾、深綠色、芝麻等食物含有豐富鈣質，而香蕉、堅果、葡萄乾等含有鎂，其中香蕉富含鈣、鎂，適當補充可以幫助安定神經，讓入眠更為順利。

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