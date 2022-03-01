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米蘭時裝周／Jennie這次沒穿香奈兒！新歡Ferragamo突破正裝定義

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記者王則絲／台北報導

有「人間香奈兒」之稱的Jennie，在最新貼文中她難得不是穿著代言品牌CHANEL的服裝，Jennie身上可愛的背心內搭襯衫造型，其實是來自Salvatore Ferragamo，而她的新歡Salvatore Ferragamo於日前舉辦了2022秋冬系列靜態時裝展，以「正式的非正式」為題，突破了正裝與休閒服的定義，展現遊走於兩者之間的從容不迫。

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Jennie穿著Ferragamo 2022春夏系列Look。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie於最新貼文中透露將現身綜藝節目當中，她身上穿的長版襯衫配背心造型，來自於Ferragamo 2022春夏系列，難得不是穿著CHANEL的服裝，令人眼睛一亮。

Ferragamo 2022秋冬系列有別於其他品牌回歸實體大秀，反而是選擇於米蘭大教堂廣場中心的米蘭王宮女像柱廳，舉辦了一場秋冬男女裝的沉浸式靜態展覽。

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2022秋冬系列以靜態展覽方式呈現。（圖／品牌提供）

其實不光是因為疫情影響，這幾年人們比起遵循傳統講究正式，更喜歡舒適休閒的感受，是生活型態上的改變。Ferragamo本季順應此趨勢，以「正式的非正式」為題重新詮釋「休閒」風格，宣告即便被歸類為休閒服飾，依然可像晚禮服一樣嚴格選材、匠心製作。

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2022秋冬女裝。（圖／品牌提供）

女裝單品以百搭的羊毛針織面料呈現引人注目的荷葉邊設計，胸前大挖空設計也讓它成為本季焦點Look，貼身針織衫搭配迷你皮裙、風衣呈現率性輪廓，能看到晚禮服元素被更靈活運用；男裝則保留了正式服裝的廓形，中性設計的駱駝毛與羊毛混紡運動褲、開襟羊毛衫和帶有手工細節的毛衣為運動休閒穿搭增添奢華觸感，創造出正式與休閒間的模糊地帶。

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲ferragamo 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Jennie, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, 2022秋冬

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