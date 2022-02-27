俄烏開戰正逢米蘭時裝週　烏克蘭超模含淚走秀超敬業！

記者李薇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，展開軍事情行動，炸毀眾多地方，兩方交戰時刻，也正逢米蘭時裝週Prada大秀，烏克蘭超模Kristy Ponomar在伸展台上敬業的完成走秀工作，後續她也在個人IG上傳後台照片，眼角泛著淚光，心繫家鄉的家人跟朋友，還在貼文中寫下「去他的戰爭！去他的普廷！」。

▲烏克蘭超模Kristy Ponomar眼角泛淚。（圖／Kristy Ponomar IG）



俄羅斯在24日大舉入侵烏克蘭，就在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布開打之際，相隔幾個小時，就是米蘭時裝週的Prada大秀，兩位烏克蘭的超模也在走秀名單中，為了完成工作，儘管哭紅了雙眼，也只好請化妝師加重眼妝，敬業的完成工作。

▲烏克蘭超模Pasha Harulia舉著反戰標語。（圖／Pasha Harulia IG）



同樣也是來自烏克蘭的超模Pasha Harulia，頂著一頭粉紅色短髮、身穿皮草大衣，在時裝週期間也走上街頭，拿著「STOP WAR」的反戰標語，提醒參與時裝週的人們，可以重視這場戰爭的重要性，打卡地點甚至選在俄羅斯駐法代表處，希望可以透過自己的力量，向俄羅斯政府喊話。

▲俄羅斯超模Natalia Vodianova也在網路上聲援烏克蘭需要幫助的人。（圖／Natalia VodianovaIG）



不只是烏克蘭超模們紛紛在網路上發生，俄羅斯模特兒Natalia Vodianova也在社群網站上寫下反戰的喊話，以母親的角度發聲，不捨所有在烏克蘭遭受戰火的母親們，她們在戰爭間必須肩負起照顧家庭的角色，她們並不孤單，自己會號召能夠捐款的人，以援助烏克蘭需要幫助的人們。