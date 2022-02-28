小事幽默的說！中肯「5個建議」，教你不被情緒牽著走

▲保持情緒穩定，不被小事而亂了心情。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

管理好自己的情緒，絕對是通向幸福的重要能力，別說些不該說的話、別發不該發的脾氣，有時候脾氣一急，把事情搞的亂糟糟，不被情緒牽著走是本領，網搜關於穩定情緒的5個建議，記下來保證受益良多。

#急事「慢慢說」

有時候急於處理事情時，反而應該放緩語氣慢慢說，給足時間讓自己消化，並清楚表達讓對方理解清楚，千萬不要著急而亂了分寸，心急時指責的話盡量少說，冷靜一些才不怕出錯。

#大事「商量的說」

日常生活中，總有些大事必須處理，若自己無法決定，建議和家人與朋友多商量，有商有量，能吸收好的建議，搭配自己的思考，權衡之下就能做出最好的決定。

#小事「幽默的說」

有時候小衝突可以利用幽默化解，矛盾的引發不見得在於事件本身，而在乎於人的態度，有時候懂得自嘲和幽默，是人際關係中很重要的一環。

#沒事「不要亂說」

沒有發生的事情，千萬不要加油添醋、毫無憑據的亂說，生活上不關自己的事，就不需要議論和討論別人，不參予別人的事也是一種灑脫，讓心情保持平靜。

#過去的事「別一直說」

很多事情過去就過去，別為了一句玩笑話而夜不成眠，或是為了別人的一句批評而提不起勁，很多事情過了就讓它過去，別一直去想，放下往前看，不糾結過去才能過得更快樂。

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