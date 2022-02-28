fb ig video ETtoday search mobile

小事幽默的說！中肯「5個建議」，教你不被情緒牽著走

>

▲▼中肯「5個建議」，教你不被情緒牽著走 。（圖／Pexels）

保持情緒穩定，不被小事而亂了心情。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

管理好自己的情緒，絕對是通向幸福的重要能力，別說些不該說的話、別發不該發的脾氣，有時候脾氣一急，把事情搞的亂糟糟，不被情緒牽著走是本領，網搜關於穩定情緒的5個建議，記下來保證受益良多。

#急事「慢慢說」

有時候急於處理事情時，反而應該放緩語氣慢慢說，給足時間讓自己消化，並清楚表達讓對方理解清楚，千萬不要著急而亂了分寸，心急時指責的話盡量少說，冷靜一些才不怕出錯。

▲▼中肯「5個建議」，教你不被情緒牽著走 。（圖／Pexels）

#大事「商量的說」

日常生活中，總有些大事必須處理，若自己無法決定，建議和家人與朋友多商量，有商有量，能吸收好的建議，搭配自己的思考，權衡之下就能做出最好的決定。

#小事「幽默的說」

有時候小衝突可以利用幽默化解，矛盾的引發不見得在於事件本身，而在乎於人的態度，有時候懂得自嘲和幽默，是人際關係中很重要的一環。

▲▼中肯「5個建議」，教你不被情緒牽著走 。（圖／Pexels）

#沒事「不要亂說」

沒有發生的事情，千萬不要加油添醋、毫無憑據的亂說，生活上不關自己的事，就不需要議論和討論別人，不參予別人的事也是一種灑脫，讓心情保持平靜。

#過去的事「別一直說」

很多事情過去就過去，別為了一句玩笑話而夜不成眠，或是為了別人的一句批評而提不起勁，很多事情過了就讓它過去，別一直去想，放下往前看，不糾結過去才能過得更快樂。

►告別月光族！5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢

關鍵字：

情緒穩定, 情緒管理, 成熟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

「366天生日代表色」看性格超準！6月24日像仙女一樣優雅

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

星巴克「Y2K格紋馬克杯」被搶爆！療癒顏色＋塗鴉命中少女心

準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格 最美星巴克「洄瀾貨櫃門市」將收攤？　業者回應了 茱莉婭加納演活《創造安娜》假名媛！試鏡獲選僅靠一句話 周子瑜短版T洩蠻腰又秀腿　鏡頭拉遠「九頭身」黃金比例超驚人！ 30秒測驗「選最愛的顏色組合」　找出你隱藏個性＆潛在工作特質 「超準心測」從背影選擇欣賞的女孩　偵測你是哪一種人！ 愛上就會負責到底星座Top 3 ！　第一名最癡情，付出無所求

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面