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爆準！大掃除「先掃哪裡」心理測驗，神測你的真實理財觀

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▲▼大掃除心理測驗。（圖／Unsplash）

▲大掃除會先掃哪裡，看出你花錢習慣。（圖／Unsplash，以下同）

現代人越來越有理財觀念，盡早理財讓財富自由，是大家的心願，那麼你的理財觀是屬於哪一種呢？以下大掃除會先掃哪裡，可以看出你的理財觀念，一起來看看！

現在要開始大掃除，你會先從哪個地方開始掃呢？

A.廚房

B.房間

C.浴室

D.客廳

▲▼大掃除心理測驗。（圖／Unsplash）

選擇A廚房的你

你把錢守的很緊，買東西就愛買俗又大碗的東西，可惜你只重視開源節流，卻忘了不知道該怎麼開源，豐厚自己的收入，在理財方面建議多做點功課，好好提升自己的理財概念。

▲▼大掃除心理測驗。（圖／Unsplash）

選擇B房間的你

你花錢屬於衝動性購物，常常看到東西就想買，很多用不著的東西，像是不穿的衣服或是飾品，看到流行就想買，加上自己又不擅長賺錢，導致每個月的金錢都所剩無幾，更別提要怎麼存錢了。

▲▼大掃除心理測驗。（圖／Unsplash）

選擇C浴室的你

買東西時會深思熟慮，看似聰明購物，但是在朋友面前，總喜歡裝大方，花錢如流水般，總讓人以為你很不會理財，其實你只是視情況花費，默默的其實存了不少錢，但外人卻看不出來。

▲▼大掃除心理測驗。（圖／Unsplash）

選擇D客廳的你

你很會賺錢，但也很會花錢，雖然你的收入不錯，但有時還是覺得自己的錢不夠花，記要懂得如何節流，把金錢花在該花的地方，否則每天努力賺錢卻沒存到什麼錢，以後絕對會後悔。

►告別月光族！5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢

►小事幽默的說！中肯「5個建議」，教你不被情緒牽著走

關鍵字：

心理測驗, 大掃除, 理財觀

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