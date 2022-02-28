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大秀竟一片寂靜！Armani先生下令「不放音樂」，向烏克蘭人民致敬

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▲▼Armani大秀「不放音樂」，向烏克蘭人民致敬 。（圖／路透社）

▲Armani大秀一片寂靜，為了向烏俄戰爭致敬。（圖／路透社）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

俄羅斯揮兵開戰烏克蘭，成為全球焦點，而此時的義大利正逢米蘭時裝周登場，台灣時間昨（27日）晚間Giorgio Armani女裝大秀上，Armani先生決定將秀場音樂全部拉掉，一片寂靜就為了向正在進行的烏俄戰爭致敬，成為時尚圈首位透過秀場明確表態的設計師。

本季的米蘭時裝周別具意義，自疫情以來最大規模，不只是許多時尚品牌重返實體秀長，更是許多設計師首秀和聯名發布的重要舞台。Giorgio Armani的女裝大秀於昨晚登場，模特兒在毫無音樂的狀態下，一個個走上伸展台，整場秀只聽到腳步聲與服裝面料的摩擦聲，引起大家的關注。

為此Armani先生則透過自己IG發聲，他刻意在這場秀不使用任何音樂，是想對於正處於烏克蘭悲劇影響的人們致意，而大秀結束接受訪問時他也大方表示，最好的做法就是發出我們不想要慶祝的訊息，因為極度困擾的事情正在發生。

▲▼Armani大秀「不放音樂」，向烏克蘭人民致敬 。（圖／路透社）

▲（圖／路透社）

此次大秀也邀來好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hatheway）助陣，她身穿黑色針織上衣並披上短版外套，搭配著同色寬褲，佩戴著造型耳環更顯亮眼，看起來俐落時髦。

關鍵字：

烏克蘭, giorgio armani, 大秀, 米蘭時裝週

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